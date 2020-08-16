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«الكهرباء» تعتمد دليل المعايير المضمونة

Time منذ 58 دقيقة
Views 1312
«الكهرباء» تعتمد دليل المعايير المضمونة

الرياض (صدى):
طرحت هيئة الكهرباء دليل المعايير المضمونة المعتمد على حسابها وطالبت المواطنون بالإطلاع عليه .

وأنهت هيئة الكهرباء عملية مراجعة الإطار التنظيمي لمؤشرات الأداء الرئيسة لصناعة الكهرباء في المملكة ، والتي تهدف إلى إدخال تحسينات وتعديلات وتغطية أنشطة جديدة ضمن ذلك الإطار التنظيمي .

وخرجت المراجعة بتطوير الهيئة (دليل المعايير المضمونة لخدمات المستهلكين) والذي يتضمن القواعد والإجراءات والمعايير حيث ينبغي على مقدم الخدمة دفع مبلغ مالي للمستهلك في حال عدم تحقيقها، وجوانب تقديم الخدمة الكهربائية التي تشملها المعايير المضمونة

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجيب الخير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يخارجنا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه يخي رح تسبح في بيتكم بس خلاص معد ينفع

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