الأعداد السابقة للصحيفة

وظائف شاغرة بشركة تطوير التعليم

Time منذ ساعة
Views 1492
وظائف شاغرة بشركة تطوير التعليم

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة تطوير التعليم القابضة باب التقديم على وظيفة إدارية شاغرة للرجال عبر برنامج التدريب على رأس العمل " تمهير " ، وذلك بالرياض وفقاً للتفاصيل التالية :

1- المسمى الوظيفي : أخصائي موارد بشرية .

2- الشروط :

- أن يكون المتقدم من المواطنين .

- درجة البكالوريوس او ما يعادلها في " الموارد البشرية ، أو إدارة الأعمال " .

- ألا يكون المتقدم على رأس العمل "حكومي او خاص " .

- أن تشير سجلات التأمينات إلى عدم تسجيله آخر 6 أشهر .

- إجادة اللغة الإنجليزية .

- ألا يكون قد استفاد سابقاً من برنامج " تمهير " .

وحول موعد التقديم ، أكدت "تطوير التعليم " أنه متاح اليوم الأحد 16 / 8 / 2020 وحتى يوم 15 سبتمبر المقبل ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجيب الخير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يخارجنا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه يخي رح تسبح في بيتكم بس خلاص معد ينفع

أخر الأخبار

بالفيديو.. 6 أدوات يجب أن تخلو منها السيارة في فصل الصيف
بالفيديو.. 6 أدوات يجب أن تخلو منها السيارة في فصل الصيف
Time منذ 3 دقائق Views 1056
إطلاق «تطبيق مقصفي» للوجبات المدرسية وتوفير مزايا للمقاصف وأولياء الأمور
إطلاق «تطبيق مقصفي» للوجبات المدرسية وتوفير مزايا للمقاصف وأولياء الأمور
Time منذ 9 دقائق Views 1219
وظيفة شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية
وظيفة شاغرة في مدينة الملك فهد الطبية
Time منذ 16 دقيقة Views 1298
تعاطف كبير مع مي حريري بعد ظهورها على جهاز التنفس
تعاطف كبير مع مي حريري بعد ظهورها على جهاز التنفس
Time منذ 23 دقيقة Views 1184
اشعار أصحاب «95» منزلا آيلا للسقوط بمحافظة الخبر
اشعار أصحاب «95» منزلا آيلا للسقوط بمحافظة الخبر
Time منذ 28 دقيقة Views 1353
إلزام الصيدليات البيطرية بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني
إلزام الصيدليات البيطرية بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني
Time منذ 36 دقيقة Views 1267
مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع ميسي
مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع ميسي
Time منذ 42 دقيقة Views 1395
تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة شقيق ترامب الأصغر
تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة شقيق ترامب الأصغر
Time منذ 47 دقيقة Views 1624
اعتماد آلية العودة للدراسة عن بعد في معهدي وكليتي الحرمين الشريفين
اعتماد آلية العودة للدراسة عن بعد في معهدي وكليتي الحرمين الشريفين
Time منذ 52 دقيقة Views 1337
«الكهرباء» تعتمد دليل المعايير المضمونة
«الكهرباء» تعتمد دليل المعايير المضمونة
Time منذ 58 دقيقة Views 1302
x