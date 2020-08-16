وظائف شاغرة بشركة تطوير التعليم

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة تطوير التعليم القابضة باب التقديم على وظيفة إدارية شاغرة للرجال عبر برنامج التدريب على رأس العمل " تمهير " ، وذلك بالرياض وفقاً للتفاصيل التالية :
1- المسمى الوظيفي : أخصائي موارد بشرية .
2- الشروط :
- أن يكون المتقدم من المواطنين .
- درجة البكالوريوس او ما يعادلها في " الموارد البشرية ، أو إدارة الأعمال " .
- ألا يكون المتقدم على رأس العمل "حكومي او خاص " .
- أن تشير سجلات التأمينات إلى عدم تسجيله آخر 6 أشهر .
- إجادة اللغة الإنجليزية .
- ألا يكون قد استفاد سابقاً من برنامج " تمهير " .
وحول موعد التقديم ، أكدت "تطوير التعليم " أنه متاح اليوم الأحد 16 / 8 / 2020 وحتى يوم 15 سبتمبر المقبل ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــا .