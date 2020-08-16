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محضرو المختبرات يوجهون مناشدة لـ «آل الشيخ»

Time منذ ساعة
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محضرو المختبرات يوجهون مناشدة لـ «آل الشيخ»

الرياض (صدى):
طالب محضرو ومحضرات المختبرات التعليمية في المدارس، وزير التعليم الدكتور حمدآل الشيخ، بالنظر إلى وضعهم حيث أنهم باتوا في حيرة من أمرهم، وذلك بسبب اتصالات طلبت منهم ضرورة الحضور ضمن الكادر الإداري.

وتابعوا مناشدتهم بأن عملهم إرتبط بشكل مباشر بالطالب والمعلم ولم يرد مسماهم الوظيفي ضمن التشكيلات التي ألزمت بالحضور في بيان أمس، الذي جاء فيه تفصيلا بأنهم تلقوا توجيهًا بضرورة الحضور على الرغم من عدم ورود تخصصهم ضمن الفئة التي أعلنت في البيان الصادر من وزارة التعليم أمس بالحضور، وهم (قادة المدارس، والوكلاء، والمرشدون الطلابيون، والإداريون)؛ لافتين إلى أن ارتباطهم بشكل مباشر بالطلاب ومعلمي المواد العلمية، وأنهم ضمن لائحة الوظائف التعليمية وسلمها.

وأوضحوا: "في البيان الذي أصدرته وزارة التعليم، لم يحدد محضري المختبرات، ولا أمناء المصادر، ولا رواد النشاط ضمن الفئة المستهدفة بالحضور، ومع ذلك وردتهم اتصالات بضرورة الحضور"؛ مشيرين إلى أن بعضهم تواصلوا مع قادة المدارس ومسؤولي مكاتب التعليم، وجميعهم ليس لديهم أي تفاصيل عن القرار والمستهدفين بالحضور؛ غير أنه تم توجيههم بضرورة الحضور حتى يصدر أمر من الجهة المسؤولة" مضيفين نتمنى أن يتم النظر في وضعنا؛ فطبيعة عملنا تعتمد على وجود الطالب ومدى طلب معلمي المواد العلمية لبعض التجارب؛ أي إن صح التعبير؛ فإن ارتباطنا بالطلاب وأستاذتهم بشكل مباشر".

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القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجيب الخير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يخارجنا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه يخي رح تسبح في بيتكم بس خلاص معد ينفع

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