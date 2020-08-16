المحكمة الرياضية تهدد النصر بالمنع من القيد

نواف السالم (صدى):
أصدرت المحكمة الرياضية "كاس"، قرارًا رسميًا ضد نادي النصر يتعلق بمستحقات نادي فنربخشة من بيع البرازيلي جوليانو الذي انضم للنصر في صيف 2018، مقابل 10.5 مليون يورو.
وتقدم فنربخشة، بشكوى ضد النصر في فيفا، بسبب عدم سداد قيمة القسط الأخير من صفقة انتقال جوليانو، والتي تقدر بـ 6.2 مليون يورو؛ فيما قال النصر أن المتبقي من قيمة صفقة جوليانو، هو 4.5 مليون يورو فقط، وليس 6.2 مليون يورو.
وألزمت "كاس" النصر بسداد 6.2 مليون يورو، لنادي فنربخشة، وهددت النادي السعودي بالمنع من القيد وتعليق تعاقداته حال عدم التزامه بسداد المبلغ المستحق للنادي التركي.