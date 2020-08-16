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المحكمة الرياضية تهدد النصر بالمنع من القيد

Time منذ ساعة
Views 1941
المحكمة الرياضية تهدد النصر بالمنع من القيد

نواف السالم (صدى):
أصدرت المحكمة الرياضية "كاس"، قرارًا رسميًا ضد نادي النصر يتعلق بمستحقات نادي فنربخشة من بيع البرازيلي جوليانو الذي انضم للنصر في صيف 2018، مقابل 10.5 مليون يورو.

وتقدم فنربخشة، بشكوى ضد النصر في فيفا، بسبب عدم سداد قيمة القسط الأخير من صفقة انتقال جوليانو، والتي تقدر بـ 6.2 مليون يورو؛ فيما قال النصر أن المتبقي من قيمة صفقة جوليانو، هو 4.5 مليون يورو فقط، وليس 6.2 مليون يورو.

وألزمت "كاس" النصر بسداد 6.2 مليون يورو، لنادي فنربخشة، وهددت النادي السعودي بالمنع من القيد وتعليق تعاقداته حال عدم التزامه بسداد المبلغ المستحق للنادي التركي.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجيب الخير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يخارجنا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه يخي رح تسبح في بيتكم بس خلاص معد ينفع

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