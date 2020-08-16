بالصور .. تفاصيل مثيرة ليلة إنقاذ 12 متسابق بعد فقدانهم في جبال الطائف

الطائف (صدى):
نجحت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف بالتعاون مع جمعية" ساعد " في العثور على 12 متسابق في رياضة الهايكنج " المشي في الجبال لمسافات طويلة " بعد فقدانهم امس .
وفي التفاصيل ، فقد قطع المتسابقون مسافة طويلة في الطرق الجبلية الوعرة ونفذت مؤنتهم ولم يتمكنوا من العودة وكانوا في مواقع متفرقة .
وبمجرد أن لاحظ مسؤولي الرياضة تأخرهم تم إبلاغ الدفاع المدني الذي هرع لموقع المسابقة مع فريق من جمعية " ساعد " للبحث والإنقاذ .
وتم العثور على احد المتسابقين الذي كان في حالة إعياء شديدة حتى تعافى ، ومن ثم واصل الفريق البحث عن المتسابقين الآخرين وتم العثور عليهم جميعاً بعد 12 ساعة متوصلة من جهود البحث .
كما حرص الدفاع المدني وفريق "ساعد " على البقاء مع المتسابقين حتى بزوغ شمس الصباح واتضاح الرؤية واستعادة نشاطهم ، ولم يتم نقل أحد إلى المستشفى –ولله الحمد - .