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بالصور .. تفاصيل مثيرة ليلة إنقاذ 12 متسابق بعد فقدانهم في جبال الطائف

Time منذ ساعة
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بالصور .. تفاصيل مثيرة ليلة إنقاذ 12 متسابق بعد فقدانهم في جبال الطائف

الطائف (صدى):
نجحت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف بالتعاون مع جمعية" ساعد " في العثور على 12 متسابق في رياضة الهايكنج " المشي في الجبال لمسافات طويلة " بعد فقدانهم امس .

وفي التفاصيل ، فقد قطع المتسابقون مسافة طويلة في الطرق الجبلية الوعرة ونفذت مؤنتهم ولم يتمكنوا من العودة وكانوا في مواقع متفرقة .

وبمجرد أن لاحظ مسؤولي الرياضة تأخرهم تم إبلاغ الدفاع المدني الذي هرع لموقع المسابقة مع فريق من جمعية " ساعد " للبحث والإنقاذ .

وتم العثور على احد المتسابقين الذي كان في حالة إعياء شديدة حتى تعافى ، ومن ثم واصل الفريق البحث عن المتسابقين الآخرين وتم العثور عليهم جميعاً بعد 12 ساعة متوصلة من جهود البحث .

كما حرص الدفاع المدني وفريق "ساعد " على البقاء مع المتسابقين حتى بزوغ شمس الصباح واتضاح الرؤية واستعادة نشاطهم ، ولم يتم نقل أحد إلى المستشفى –ولله الحمد - .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجيب الخير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يخارجنا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه يخي رح تسبح في بيتكم بس خلاص معد ينفع

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