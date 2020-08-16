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أمانة المدينة المنورة تضبط 826 منشأة مخالفة خلال أسبوع

Time منذ 3 ساعات
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أمانة المدينة المنورة تضبط 826 منشأة مخالفة خلال أسبوع

المدينة المنورة (صدى):
نفذت الفرق الميدانية في أمانة المدينة المنورة وبلدياتها خلال الأسبوع الماضي 2071 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية والمطاعم للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين .

وأسفرت الجولات عن إغلاق 63 منشأة مخالفة، وإشعار وإنذار 826 منشأة، وإتلاف 1,758 كيلوجراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأخذ 396 عينة غذائية من المطاعم والمراكز التجارية لتحليلها في مختبرات الأمانة.

وكثفت فرق الإصحاح البيئي والنظافة 432 جولة نظافة وإصحاح بيئي لمكافحة آفات الصحة العامة ورفع 11966 طناً من النفايات المنزلية ، وإزالة 42187 متراً مكعباً من الانقاض والمخلفات بأحياء المدينة المنورة.

وأكدت أمانة المدينة المنورة حرصها على تكثيف الحملات الرقابية لتطبيق الأنظمة والتأكد من العمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية، داعية بضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو رصد تجاوزات للأنظمة والإجراءات الوقائية من خلال الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجيب الخير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يخارجنا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه يخي رح تسبح في بيتكم بس خلاص معد ينفع

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