ترتيب أعراض الفيروس يكشف الإصابة به مبكرًا

وكالات (صدى):
كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون في جامعة جنوب كاليفورنيا، أن أعراض الإصابة بالفيروس المستجد قد تحدث بترتيب معين، وهو ما قد يساعد على التشخيص المبكر والعلاج.
واستندت نتائج الدراسة على فحص السجلات الطبية لأكثر من 55 ألف حالة إصابة بالفيروس في الصين؛ حيث وجدوا أن الترتيب الأكثر حدوثا للأعراض، هو: الحمى، ثم السعال وآلام العضلات، ثم الغثيان أو القيء، ثم الإسهال.
وأكد الباحثون، أنه ليس جميع المرضى يعانون من نفس الأعراض، إلا أن هذا الترتيب قد يساعد على تمييز المرض عن غيره من الأمراض الأخرى المعروفة، بينمافي حين أن الحمى والسعال مرتبطان أيضا بعدد من الأمراض الأخرى، مثل الإنفلونزا، تشير الدراسة إلى أن ظهورهما، ثم ظهور الأعراض المعوية اللاحقة، هو ما يميز هذا الفيروس.