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ترتيب أعراض الفيروس يكشف الإصابة به مبكرًا

Time منذ 19 دقيقة
Views 1253
ترتيب أعراض الفيروس يكشف الإصابة به مبكرًا

وكالات (صدى):
كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون في جامعة جنوب كاليفورنيا، أن أعراض الإصابة بالفيروس المستجد قد تحدث بترتيب معين، وهو ما قد يساعد على التشخيص المبكر والعلاج.

واستندت نتائج الدراسة على فحص السجلات الطبية لأكثر من 55 ألف حالة إصابة بالفيروس في الصين؛ حيث وجدوا أن الترتيب الأكثر حدوثا للأعراض، هو: الحمى، ثم السعال وآلام العضلات، ثم الغثيان أو القيء، ثم الإسهال.

وأكد الباحثون، أنه ليس جميع المرضى يعانون من نفس الأعراض، إلا أن هذا الترتيب قد يساعد على تمييز المرض عن غيره من الأمراض الأخرى المعروفة، بينمافي حين أن الحمى والسعال مرتبطان أيضا بعدد من الأمراض الأخرى، مثل الإنفلونزا، تشير الدراسة إلى أن ظهورهما، ثم ظهور الأعراض المعوية اللاحقة، هو ما يميز هذا الفيروس.

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أحدث التعليقات

شيوووووووووووووووووووووووووون
وشهد شاهد من اهلها . ... هذا المدرب اللي حقق معهم دوري 2014 م وهو عارف الطبخة اساسا وعارف ان النصر يحصل على دعم غير طبيعي لكنه ما تكلم لما كان مدرب للنصر لان (ما يمدح السوق الا من ربح فيه ) وكانت مرابحة في ذاك الوقت خيالية وه يحقق لهم اول بطولة بعد صيام سنين عجاف
كان زمان
شويكار .. من أجمل الفنانات المصريات ...
كان زمان
يالله حسن الخاتمة ...
شيوووووووووووووووووووووووووون
إلا أن الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، رفضإلقاء اللوم على تقنية الفيديو في خسارة فريقه أمام أولمبيك ليون وخروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم كون لاعبيه احتجوا على الحكم بشدة كما احتج بدوره على الحكم وطالب بمراجعة تقنية الفيديو........... الكلام هذا نفس اللي عمله فيتوريا لكن جماهير الضجيج ينسفون كل من يخالفهم الرأي والرؤيا مع ان تصرفهم يعتبر نشاز لكن انا متطمن ان النصر يبي له سنين ضوئية للحاق بالزعيم والاقتراب من عدد بطولاته
كان زمان
طيب ..

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