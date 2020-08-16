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«مدني الطائف» ينتشل جثة غريق ويبحث عن آخر بسد وادي صعب

Time منذ 49 دقيقة
Views 1375
«مدني الطائف» ينتشل جثة غريق ويبحث عن آخر بسد وادي صعب

الطائف (صدى):
تواصل جهود فرق الإنقاذ التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، جهودها في البحث عن مفقود آخر داخل سد "وادي صعب التاريخي"الواقع جنب غربي الطائف، وذلك بعد عثورها على جثة شاب غرقا بالسد.

وكان بلاغ قد ورد إلى العمليات من قِبل أحد الأشخاص، عن مشاهدته ملابس على حافة السد؛ ما يُرجّح أن صاحبها نزل السد بغرض السباحة وغرِق.

وباشرت فرق الدفاع المدني بالطائف إثر ذلك البلاغ، المهمة بمشاركة غوّاصين لديها، بالتعاون مع فريق برق التطوعي للبحث والإنقاذ، منذ ساعة مبكرة من مساء أمس السبت، ليتبين أنهما شخصان وتم انتشال الشخص الأول البارحة متوفى -رحمه الله- بعد غرقه، فيما ما زالت الجهود متواصلة حتى إعداد الخبر للبحث عن الشخص الآخر في داخل بحيرة السد، حيث شارك بالمهمة الهلال الأحمر، والشرطة، والدوريات الأمنية.

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أحدث التعليقات

شيوووووووووووووووووووووووووون
وشهد شاهد من اهلها . ... هذا المدرب اللي حقق معهم دوري 2014 م وهو عارف الطبخة اساسا وعارف ان النصر يحصل على دعم غير طبيعي لكنه ما تكلم لما كان مدرب للنصر لان (ما يمدح السوق الا من ربح فيه ) وكانت مرابحة في ذاك الوقت خيالية وه يحقق لهم اول بطولة بعد صيام سنين عجاف
كان زمان
شويكار .. من أجمل الفنانات المصريات ...
كان زمان
يالله حسن الخاتمة ...
شيوووووووووووووووووووووووووون
إلا أن الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، رفضإلقاء اللوم على تقنية الفيديو في خسارة فريقه أمام أولمبيك ليون وخروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم كون لاعبيه احتجوا على الحكم بشدة كما احتج بدوره على الحكم وطالب بمراجعة تقنية الفيديو........... الكلام هذا نفس اللي عمله فيتوريا لكن جماهير الضجيج ينسفون كل من يخالفهم الرأي والرؤيا مع ان تصرفهم يعتبر نشاز لكن انا متطمن ان النصر يبي له سنين ضوئية للحاق بالزعيم والاقتراب من عدد بطولاته
كان زمان
طيب ..

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