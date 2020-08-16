«مدني الطائف» ينتشل جثة غريق ويبحث عن آخر بسد وادي صعب

الطائف (صدى):
تواصل جهود فرق الإنقاذ التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، جهودها في البحث عن مفقود آخر داخل سد "وادي صعب التاريخي"الواقع جنب غربي الطائف، وذلك بعد عثورها على جثة شاب غرقا بالسد.
وكان بلاغ قد ورد إلى العمليات من قِبل أحد الأشخاص، عن مشاهدته ملابس على حافة السد؛ ما يُرجّح أن صاحبها نزل السد بغرض السباحة وغرِق.
وباشرت فرق الدفاع المدني بالطائف إثر ذلك البلاغ، المهمة بمشاركة غوّاصين لديها، بالتعاون مع فريق برق التطوعي للبحث والإنقاذ، منذ ساعة مبكرة من مساء أمس السبت، ليتبين أنهما شخصان وتم انتشال الشخص الأول البارحة متوفى -رحمه الله- بعد غرقه، فيما ما زالت الجهود متواصلة حتى إعداد الخبر للبحث عن الشخص الآخر في داخل بحيرة السد، حيث شارك بالمهمة الهلال الأحمر، والشرطة، والدوريات الأمنية.