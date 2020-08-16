حكم دولي يصف هدف أولمبيك ليون الثاني في مانشستر سيتي بأنه خطأ تاريخي

وكالات (صدى):
وصف خبير التحكيم الدولي الإسباني إيتورالدي غوانزليس، عدم تدخل تقنية حكم الفيديو لإلغاء الهدف الثاني لفريق أولمبيك ليون في مرمى مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعتهما السبت بأنه خطأ تاريخي في دوري أبطال أوروبا.
وكان البديل موسى ديمبلي قد أحرز هدفين قرب النهاية ليقود أولمبيك ليون للفوز 3-1 على مانشستر سيتي، ، والتأهل لمواجهة بايرن ميونخ في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وسجل ديمبلي الهدف الثاني بعدما أسقط المدافع الفرنسي إيمريك لابورت في الدقيقة 79، واستشار الحكم الهولندي داني ماكيلي حكام تقنية الفيديو ”VAR“، لكنهم أقروا الهدف معتبرين أن الاصطدام عفوي.
وقال إيتورالدي أن الخطأ يعد احد أكبر أخطاء الـ( VAR) على الصعيد الأوروبي، فقد كان واضحا، إلا أن الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، رفضإلقاء اللوم على تقنية الفيديو في خسارة فريقه أمام أولمبيك ليون وخروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم كون لاعبيه احتجوا على الحكم بشدة كما احتج بدوره على الحكم وطالب بمراجعة تقنية الفيديو.