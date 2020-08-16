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حكم دولي يصف هدف أولمبيك ليون الثاني في مانشستر سيتي بأنه خطأ تاريخي

Time منذ ساعة
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حكم دولي يصف هدف أولمبيك ليون الثاني في مانشستر سيتي بأنه خطأ تاريخي

وكالات (صدى):
وصف خبير التحكيم الدولي الإسباني إيتورالدي غوانزليس، عدم تدخل تقنية حكم الفيديو لإلغاء الهدف الثاني لفريق أولمبيك ليون في مرمى مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعتهما السبت بأنه خطأ تاريخي في دوري أبطال أوروبا.

وكان البديل موسى ديمبلي قد أحرز هدفين قرب النهاية ليقود أولمبيك ليون للفوز 3-1 على مانشستر سيتي، ، والتأهل لمواجهة بايرن ميونخ في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وسجل ديمبلي الهدف الثاني بعدما أسقط المدافع الفرنسي إيمريك لابورت في الدقيقة 79، واستشار الحكم الهولندي داني ماكيلي حكام تقنية الفيديو ”VAR“، لكنهم أقروا الهدف معتبرين أن الاصطدام عفوي.

وقال إيتورالدي أن الخطأ يعد احد أكبر أخطاء الـ( VAR) على الصعيد الأوروبي، فقد كان واضحا، إلا أن الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، رفضإلقاء اللوم على تقنية الفيديو في خسارة فريقه أمام أولمبيك ليون وخروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم كون لاعبيه احتجوا على الحكم بشدة كما احتج بدوره على الحكم وطالب بمراجعة تقنية الفيديو.

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أحدث التعليقات

شيوووووووووووووووووووووووووون
وشهد شاهد من اهلها . ... هذا المدرب اللي حقق معهم دوري 2014 م وهو عارف الطبخة اساسا وعارف ان النصر يحصل على دعم غير طبيعي لكنه ما تكلم لما كان مدرب للنصر لان (ما يمدح السوق الا من ربح فيه ) وكانت مرابحة في ذاك الوقت خيالية وه يحقق لهم اول بطولة بعد صيام سنين عجاف
كان زمان
شويكار .. من أجمل الفنانات المصريات ...
كان زمان
يالله حسن الخاتمة ...
شيوووووووووووووووووووووووووون
إلا أن الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، رفضإلقاء اللوم على تقنية الفيديو في خسارة فريقه أمام أولمبيك ليون وخروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم كون لاعبيه احتجوا على الحكم بشدة كما احتج بدوره على الحكم وطالب بمراجعة تقنية الفيديو........... الكلام هذا نفس اللي عمله فيتوريا لكن جماهير الضجيج ينسفون كل من يخالفهم الرأي والرؤيا مع ان تصرفهم يعتبر نشاز لكن انا متطمن ان النصر يبي له سنين ضوئية للحاق بالزعيم والاقتراب من عدد بطولاته
كان زمان
طيب ..

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