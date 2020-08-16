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«بغلف» يعترف بخلل في منظومة النصر ويكشف سر صمته لمدة عامين !

Time منذ ساعة
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«بغلف» يعترف بخلل في منظومة النصر ويكشف سر صمته لمدة عامين !

ماجد محمد (صدى):
اعترف عضو شرف نادي النصر اليوم الأحد بوجود اخطاء وخلل واضح في منظومة "العالمي " وضرورة استبعادها الفترة المقبلة .

وقال " بغلف "على حسابه الرسمي في " تويتر " : سنتين لم انتقد فيها الإدارة والجهاز الفني واللاعبين.. لإيماني بإن النقد العلني ضرره اكثر من نفعه ، رغم اتفاقي مع كثير من الآراء بإن هناك خلل واضح وبين ومشترك.

وأضاف : . جمهور العالمي لن يرضى بالعودة الى الوراء وأنا أحدهم الجميع ادارك ذلك وأولهم أبطال ونجوم الاستثنائي والسوبر .

وكان" بغلف " قد وجه انتقادات حادة لمدرب النصر "روي فيتوريا " عقب لقاء ديربي الرياض الذي مني فيه النصر بالهزيمة ، ما أكد على وجود أخطاء تحكيمية .

وشهدت الفترة الأخيرة سجال عنيف بين اتحاد الكرة وإدارة النصر حول لجنة الحكام انتهت بسفر حكم الديربي رغم محاولة الظهور بعدم إعفائه .

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Time واتساب

أحدث التعليقات

شيوووووووووووووووووووووووووون
وشهد شاهد من اهلها . ... هذا المدرب اللي حقق معهم دوري 2014 م وهو عارف الطبخة اساسا وعارف ان النصر يحصل على دعم غير طبيعي لكنه ما تكلم لما كان مدرب للنصر لان (ما يمدح السوق الا من ربح فيه ) وكانت مرابحة في ذاك الوقت خيالية وه يحقق لهم اول بطولة بعد صيام سنين عجاف
كان زمان
شويكار .. من أجمل الفنانات المصريات ...
كان زمان
يالله حسن الخاتمة ...
شيوووووووووووووووووووووووووون
إلا أن الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، رفضإلقاء اللوم على تقنية الفيديو في خسارة فريقه أمام أولمبيك ليون وخروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم كون لاعبيه احتجوا على الحكم بشدة كما احتج بدوره على الحكم وطالب بمراجعة تقنية الفيديو........... الكلام هذا نفس اللي عمله فيتوريا لكن جماهير الضجيج ينسفون كل من يخالفهم الرأي والرؤيا مع ان تصرفهم يعتبر نشاز لكن انا متطمن ان النصر يبي له سنين ضوئية للحاق بالزعيم والاقتراب من عدد بطولاته
كان زمان
طيب ..

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