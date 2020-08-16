«بغلف» يعترف بخلل في منظومة النصر ويكشف سر صمته لمدة عامين !

ماجد محمد (صدى):
اعترف عضو شرف نادي النصر اليوم الأحد بوجود اخطاء وخلل واضح في منظومة "العالمي " وضرورة استبعادها الفترة المقبلة .
وقال " بغلف "على حسابه الرسمي في " تويتر " : سنتين لم انتقد فيها الإدارة والجهاز الفني واللاعبين.. لإيماني بإن النقد العلني ضرره اكثر من نفعه ، رغم اتفاقي مع كثير من الآراء بإن هناك خلل واضح وبين ومشترك.
وأضاف : . جمهور العالمي لن يرضى بالعودة الى الوراء وأنا أحدهم الجميع ادارك ذلك وأولهم أبطال ونجوم الاستثنائي والسوبر .
وكان" بغلف " قد وجه انتقادات حادة لمدرب النصر "روي فيتوريا " عقب لقاء ديربي الرياض الذي مني فيه النصر بالهزيمة ، ما أكد على وجود أخطاء تحكيمية .
وشهدت الفترة الأخيرة سجال عنيف بين اتحاد الكرة وإدارة النصر حول لجنة الحكام انتهت بسفر حكم الديربي رغم محاولة الظهور بعدم إعفائه .
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