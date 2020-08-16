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القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الجابونية بذكرى استقلال بلاده

Time منذ ساعتين
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القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الجابونية بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس علي بونجو أونديمبا رئيس الجمهورية الجابونية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس علي بونجو أونديمبا رئيس الجمهورية الجابونية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية الجابونية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

شيوووووووووووووووووووووووووون
وشهد شاهد من اهلها . ... هذا المدرب اللي حقق معهم دوري 2014 م وهو عارف الطبخة اساسا وعارف ان النصر يحصل على دعم غير طبيعي لكنه ما تكلم لما كان مدرب للنصر لان (ما يمدح السوق الا من ربح فيه ) وكانت مرابحة في ذاك الوقت خيالية وه يحقق لهم اول بطولة بعد صيام سنين عجاف
كان زمان
شويكار .. من أجمل الفنانات المصريات ...
كان زمان
يالله حسن الخاتمة ...
شيوووووووووووووووووووووووووون
إلا أن الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، رفضإلقاء اللوم على تقنية الفيديو في خسارة فريقه أمام أولمبيك ليون وخروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم كون لاعبيه احتجوا على الحكم بشدة كما احتج بدوره على الحكم وطالب بمراجعة تقنية الفيديو........... الكلام هذا نفس اللي عمله فيتوريا لكن جماهير الضجيج ينسفون كل من يخالفهم الرأي والرؤيا مع ان تصرفهم يعتبر نشاز لكن انا متطمن ان النصر يبي له سنين ضوئية للحاق بالزعيم والاقتراب من عدد بطولاته
كان زمان
طيب ..

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