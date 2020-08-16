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بالصور.. «الحصيني»: هطول أمطار متفاوتة على مرتفعات عدة مناطق

Time منذ ساعة
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بالصور.. «الحصيني»: هطول أمطار متفاوتة على مرتفعات عدة مناطق

الرياض (صدى):
كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، عن هطول أمطار متفاوتة على أجزاء من مرتفعات عدة مناطق.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه متوقع اليوم الأحد 1441/12/26هـ وليلة الاثنين، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات جازان والربع الخالي وعسير ونجران واليمن وعمان.

‎وأشار "الحصيني" إلى أن سهيل يتواجد في الأفق يوم 1442/1/5هـ يوافق 24 أغسطس، لكن مع وهج الشمس لا يمكن مشاهدته إلا في بداية سبتمبر، لافتًا إلى أن هناك نجماً يظهر قبل سهيل، ويشبهه فيظن بعض الناس أنه سهيل، ويسمّى المحلف.

وأوضح أنه تقول العامة "سهيل مكذب العداد"؛ لأن بعض الناس يظن أن المحلف سهيل فيحلف بذلك، فإذا ظهر تبين سهيل الأصلي من المزيف؛ فيماتوقع اليوم الأحد 12/26هـ رياح من متوسطة لقوية على أجزاء من مكة والمدينة والشرقية والشمالية.

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