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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر نشاط الرياح السطحية على مناطق ( الحدود الشمالية، الشرقية ، الرياض ،القصيم، مكة المكرمة، جازان). فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (نجران ،جازان ،عسير).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -35 كم/ساعة تصل الى 45 كم /ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

A.awad
يا أداره ويالا عبين أجعلو عدد نقاط الدوري هذه السنه حاله نادره لن يقدر أحد على الحصول عليها ولن تتكرر .... أنا ليش ناديت اللاعبين والأداره لأن المدرب لوهوفي نادي آخر كان يصارع على الهبوط ماعنده سالفه الأخطاء تتكرر من اللاعبين ولا يعدّلها وخاصتاً ((((( الأستهتار في اللعب )))).... المدرب شايلينه اللاعبين 100٪ والله يستر منه ،، لاعبين الهلال قمّه يبغالهم التوجيه الصحيح ..؟
سعد
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعضة الحسنة
لا يهمونك انا مجنونك
حطوة مكانة يقضي محكوميتة كاد المريب ان يقول خذوني
الاحساء 🌴🌴🌴
عون لن يتطرق لعبث حسن نصر الشيطان في الفاجعة ويرفض التحقيق الدولي في الفاجعة بنآ على رغبات أمين حزب الشياطين قدم استقالتك ورحل غير مأسوف عليك جبان !!
الوفا طبعي
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وربي الاجانب ماوراهم إلا المصايب

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