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مجلس نواب بوليفيا يشرع استخدام " الكلور " لعلاج كورونا رغم التحذيرات

Time منذ 37 دقيقة
Views 1370
مجلس نواب بوليفيا يشرع استخدام " الكلور " لعلاج كورونا رغم التحذيرات

سوكريه (صدى):
ضرب مجلس النواب في بوليفيا، تحذرات وزارة الصحة من استخدام مبيض الملابس في علاج كورونا، بعرض الحائط.

ووافق المجلس التشريعي في البلاد على مشروع القانون، الذي أقره بالفعل مجلس الشيوخ البوليفي، والذي يسمح بإنتاج وتسويق وتوريد محلول ثاني أوكسيد الكلور للوقاية من كورونا وكعلاج للمرضى.

وجددت وزارة الصحة تحذيراتها من استخدام الكلور في العلاج من الفيروس، موضحة أنها سجلت تقارير عن القيء الشديد، والإسهال الشديد، وانخفاض ضغط الدم الذي يهدد الحياة بسبب الجفاف والفشل الكبدي الحاد بعد تناول هذه المبيضات.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الان هي ام لطفل .. من اخيها او هل تزوجت ؟ فأن كانت قد تزوجت فلماذا الحديث عن الماضي ؟
ابو عمار
من المؤكد ان المخالف سيسدد المخالفات بالتقسيط لانه لا يملك كامل المبلغ
ابو عمار
الله يرحمه
ابو عمار
بدل قتل خاله يروح للمحكمه وهي تجبره على اعطائه حقه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
سلامتهم هههههه😊الله لايعيدها من رطمه😊😂

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