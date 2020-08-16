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قرقاش لابن جاسم: " لومك محمول على الحسد "

Time منذ 49 دقيقة
Views 1546
قرقاش لابن جاسم: " لومك محمول على الحسد "

أبوظبي (صدى):
علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على تصريحات حمد بن جاسم آل ثاني، التي هاجم فيها الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، محاولا التشكيك في الأهداف الإماراتية.

وبدأ قرقاش رده ببيت شعر يقول: " لَو كانَ لَومُكَ نُصحاً كُنتُ أَقبَلُهُ لَكِنَّ لَومَكَ مَحمولٌ عَلى الحَسَدِ " .

وأضاف: " 12 تغريدة من مسؤول خليجي سابق استهلها بأنه لا يريد أن يعلّق، مسؤول خلافي ارتبط اسمه بالتآمر وهو في تغريداته يبحث عن دور ويتحسر على انهيار مشروعه " .

وكان قرقاش قد أعلن عقب الاتفاق، أن بلاده ستوظف قرارها بإقامة علاقات اعتيادية مع دولة إسرائيل للمحافظة على فرص حل الدولتين.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الان هي ام لطفل .. من اخيها او هل تزوجت ؟ فأن كانت قد تزوجت فلماذا الحديث عن الماضي ؟
ابو عمار
من المؤكد ان المخالف سيسدد المخالفات بالتقسيط لانه لا يملك كامل المبلغ
ابو عمار
الله يرحمه
ابو عمار
بدل قتل خاله يروح للمحكمه وهي تجبره على اعطائه حقه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
سلامتهم هههههه😊الله لايعيدها من رطمه😊😂

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