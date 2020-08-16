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مذيع بالتلفزيون الرسمي اللبناني يستقيل على الهواء: " قرفت منكن "

Time منذ 49 دقيقة
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مذيع بالتلفزيون الرسمي اللبناني يستقيل على الهواء: " قرفت منكن "

بيروت (صدى):
أعلن الإعلامي وسيم عرابي مذيع النشرة الإخبارية في التلفزيون الرسمي اللبناني، استقالته على الهواء مباشرة.

ووجه عرابي الذي عمل في التلفزيون اللبناني طوال 11 عاما، انتقادات شديدة للنخبة السياسية في البلاد.

وقال عرابي: " في ختام هذه النشرة وكما تقول فيروز بالآخر في آخر ـ وهذه كانت آخر نشرة أطل فيها عليكم بعد 11 سنة كنت أطل فيها في هذه المحطة الوطنية."

وأضاف: "11 سنة كنت أغطي فيها أحداثا للأسف بأغلبها حزين كلها انطبعت بذاكرتي مثل كثر: انفجارات اغتيالات اعتداءات على الحدود جنوباً وبقاعاً وحروب داخلية وكل ما هو بين هذه المحطات."

وتابع: "اليوم انتهى مشواري هنا ليس لأن المؤسسة استغنت عني لا، لكن لأني لم أعد أستطيع البقاء بأرض هي مقبرة للأحلام ، أنا لست تاركاً هذه الأرض نعم هذه الأرض ليس لأني لم أجد فرصة عمل، لكني لدي فرصة عمل واثنتان وثلاث."

واختتم : "أنا فالل لأني قرفت منكن أو بالأحرى لأني لم أجد وطناً، أنتم صنعتوه على قياسكن " .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الان هي ام لطفل .. من اخيها او هل تزوجت ؟ فأن كانت قد تزوجت فلماذا الحديث عن الماضي ؟
ابو عمار
من المؤكد ان المخالف سيسدد المخالفات بالتقسيط لانه لا يملك كامل المبلغ
ابو عمار
الله يرحمه
ابو عمار
بدل قتل خاله يروح للمحكمه وهي تجبره على اعطائه حقه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
سلامتهم هههههه😊الله لايعيدها من رطمه😊😂

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