بالفيديو..أردوغان يفر هاربًا من سيدة فقيرة طلبت منه المساعدة

أنقرة (صدى):
استمرارًا لسقطات رئيس النظام التركي، وثق مقطع فيديو، لحظة فرار رجب طيب أردوغان، من سيدة تركية طالبته بتوفير الطعام لأطفالها وزوجها المشلول.
وكانت السيدة قد قاطعت مراسم احتفال أردوغان، بالافتتاح الجماعي لـ33 مشروعًا في مدينة ريزة التركية.
وصرخت السيدة تشكو من غلاء الأسعار، فما كان من الرئيس أردوغان إلا أن فر إلى سيارته، غير مباليًا بطلباتها.
وقالت السيدة: " لقد أطلقت اسم أردوغان على ابني، ولديّ ثلاثة أطفال لكنني لا أجد من يعولهم، فزوجي مشلول، من يعولنا؟ أرجوك ساعدنا، أنا هنا منذ السابعة صباحًا " .