منع 6 أشخاص من دخول المباريات لمخالطتهم مصابي كورونا

محمد السعران (صدى):
أوضحت وزارة الرياضة أنه مُنع 6 أشخاص من الدخول في مباريات اليوم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، نظير ثبوت مخالطتهم لحالات مصابة بفيروس (COVID-19) .
وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم ، أنه وإشارة إلى الإجراءات و"البروتوكولات" الصحية التي تتبعها المنشآت الرياضية وما تتضمنه من متابعة لكل المستفيدين منها خلال وجودهم بها ، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، فقد مُنع الأشخاص بعد ظهور حالاتهم الصحية في تطبيق توكلنا ، وهم من خارج الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين ، متمنيةً للجميع موفور الصحة والعافية.