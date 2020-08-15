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التعليم الجامعي: آلية حضور الطلبة متروكة للجامعات

Time منذ 19 دقيقة
Views 1374
التعليم الجامعي: آلية حضور الطلبة متروكة للجامعات

الرياض (صدى):
أوضح المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري، أن الدراسة بالتعليم الجامعي وخاصةً الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بُعد للمقررات النظرية، وحضوريًا للمقررات العملية والتدريبية.

وجاء ذلك وفقًا لما نص عليه القرار بشأن صلاحيات الجهات والمجالس المعنية لاتخاذ القرار المناسب بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات.

ولفت الأحمري خلال اتصال هاتفي عبر قناة الإخبارية،  إلى أن الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تتولى اتخاذ الترتيبات المتعلقة بعمل الهيئة التدريسية والإدارية التابعة لها، مبينا أن التعليم لن يتوقف، ولو ليوم واحد، في المملكة، ارتكازًا على البنية التقنية التعليمية.

وأشار إلى أن الدليل الاسترشادي يتضمن اقتراحًا للجامعات توزيع جداول الشعب الدراسية للمقررات العملية على ثلاث فترات، بحيث تكون الفترة الأولى من الـ 8 صباحًا حتى الـ 12 مساءً، والفترة الثانية من الواحدة حتى الخامسة مساء، والثالثة من السادسة حتى الـ 10 مساء، ط بهدف تقليص حضور الأعداد خلال الفترات وإمكانية فحصهم عند المداخل.

وتابع أن من ضمن الإجراءات الاحترازية للحضور للتطبيقات العملية والتدريبية؛ إلغاء استخدام الأقلام والأوراق وتغييرها بطرق إلكترونية بديلة.

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أحدث التعليقات

عنتر فاضي جيبه
ياشين التملق ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركي على من اعتدى عليكي .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب .. .. اسحبوهم على وجيههم ..
عنتر فاضي جيبه
قرار موفق ومسدد .. نسأل الله التوفيق وان يرفع عنا البلاء والوباء وندعو لولاة الامر بان الله يحفظهم ويوفقهم لكل خير
مواطن 12345
آه وآه من حالي من شفت حالك يارب لا حول لنا ولا قوة الا بك يا ارحم الراحمين فارحم ضعفها وهون عليها بمن ينصرها ويهدي ولي امرها. يارب ترحمنا وتعفوا عنا

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