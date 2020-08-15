الأعداد السابقة للصحيفة

رسوم المدارس الأهلية تغضب أولياء الأمور بعد اعتماد التعليم عن بُعد

Time منذ 28 دقيقة
Views 1812
Comment 1
رسوم المدارس الأهلية تغضب أولياء الأمور بعد اعتماد التعليم عن بُعد

الرياض (صدى):
وجه أولياء الأمور والمغردون رسائل إلى وزارة التعليم، بشأن رسوم المدارس الأهلية، وذلك عقب الإعلان عن اعتماد التعليم عن بٌعد في أول 7 أسابيع من العام الدراسي الجديد.

وطالب الأهالي الوزارة بالتدخل لإعادة النظر في رسوم المدارس الأهلية؛ حيث قال أحد المغردين: "يجب على وزارة التعليم، إذا اقرت التعليم عن بعد النظر في رسوم المدارس الاهلية وتقنينها وفقا للظروف الاستثنائية الراهنة فمن غير المعقول دفع رسوم كاملة والطلاب في بيوتهم".

وأضاف أخر: "لابد من خفض الرسوم حرام ندفع رسوم كاملة والاطفال قاعدة في البيت وماقاعدين يستهلكون مقعد وموفرين لهم كهرب وماء ومواصلات المعلمين وادوات ليه ظلم الاهالي واستنزافهم وخصوصا الاهالي اللي عندهم اكثر من طفل في مدارس اهلية ليه الضغط على المواطن في كل شي".

وكان وزير التعليم أعلن اليوم السبت عن آلية بداية العام الدراسي الجديد للتعليم العام والجامعي في ظل أزمة كورونا.

وقال الوزير في كلمة له، إنه سيتم استئناف التعليم العام عن بعد في أول 7 أسابيع من الدراسة مع تقييم الوضع لاتخاذ الإجراء المناسب.

وأضاف آل الشيخ، أن الدراسة للجامعات والتدريب التقني ستكون عن بعد للمقررات النظرية، وحضوريا للمقررات العلمية.

اقرأ أيضا

موعد بدء الدوام الدراسي للابتدائية والمتوسطة والثانوية

Time واتساب

أحدث التعليقات

عنتر فاضي جيبه
ياشين التملق ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركي على من اعتدى عليكي .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب .. .. اسحبوهم على وجيههم ..
عنتر فاضي جيبه
قرار موفق ومسدد .. نسأل الله التوفيق وان يرفع عنا البلاء والوباء وندعو لولاة الامر بان الله يحفظهم ويوفقهم لكل خير
مواطن 12345
آه وآه من حالي من شفت حالك يارب لا حول لنا ولا قوة الا بك يا ارحم الراحمين فارحم ضعفها وهون عليها بمن ينصرها ويهدي ولي امرها. يارب ترحمنا وتعفوا عنا

أخر الأخبار

الدراسة عن بعد في معهدي وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي لأول 7 أسابيع
الدراسة عن بعد في معهدي وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي لأول 7 أسابيع
Time منذ 47 ثانية Views 1034
ليون يفجر مفاجأة بإقصاء مانشستر سيتي من دوري الأبطال
ليون يفجر مفاجأة بإقصاء مانشستر سيتي من دوري الأبطال
Time منذ 11 دقيقة Views 1284
فتاة تتسبب في جريمة قتل لإثارة غيرة حبيبها
فتاة تتسبب في جريمة قتل لإثارة غيرة حبيبها
Time منذ 19 دقيقة Views 492
التعليم الجامعي: آلية حضور الطلبة متروكة للجامعات
التعليم الجامعي: آلية حضور الطلبة متروكة للجامعات
Time منذ 19 دقيقة Views 1370
كارينيو : سبق وأن دربت النصر حكم المباراة يمنح الفاول للنصر من قلبه عكس الوحدة
كارينيو : سبق وأن دربت النصر حكم المباراة يمنح الفاول للنصر من قلبه عكس الوحدة
Time منذ 20 دقيقة Views 275
أحمد الشمراني : الهلال ثابت والبقية متحركون
أحمد الشمراني : الهلال ثابت والبقية متحركون
Time منذ 24 دقيقة Views 263
تعليق محمد العنزي بعد فوز النصر على الوحدة
تعليق محمد العنزي بعد فوز النصر على الوحدة
Time منذ 25 دقيقة Views 263
ملخص مباراة الهلال والعدالة 4-0 - دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ملخص مباراة الهلال والعدالة 4-0 - دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
Time منذ 27 دقيقة Views 226
رسوم المدارس الأهلية تغضب أولياء الأمور بعد اعتماد التعليم عن بُعد
رسوم المدارس الأهلية تغضب أولياء الأمور بعد اعتماد التعليم عن بُعد
Time منذ 28 دقيقة Views 1812
اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالدوادمي
اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالدوادمي
Time منذ 41 دقيقة Views 1367