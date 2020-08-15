بالفيديو.. عمر خربين بعد رباعية الهلال:" كل الفريق روح واحدة وإلى الآن لم نتوّج بالدوري " 

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب الهلال عمر خربين على فوز فريقه على العدالة بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بينهما، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من دوري المحترفين.
وقال خربين خلال تصريحات تلفزيونية:" مباراة اليوم كانت مهمة حتى نتوج في الدوري وأهم ما في المباراة هو الفوز ".
وأضاف خربين:" كل الفريق روح واحدة، ولم نبذل جهد كبير في مباراة اليوم واستطاعنا التسجيل في البداية وهذا الذي سهل المباراة ".
وتابع خربين:" إلى الآن لم نتوّج بالدوري "، متوقعا التتويج في الدوري بعد المباراتين القادمتين، كاشفا قصة " حجر، ورقة، مقص "، قائلا:" صالح الشهري ومحمد الشلهوب كانوا يقول لي تعالى نلعب شوف مين بده يشوط ".