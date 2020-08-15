الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. عمر خربين بعد رباعية الهلال:" كل الفريق روح واحدة وإلى الآن لم نتوّج بالدوري " 

Time منذ ساعة
Views 1457
بالفيديو.. عمر خربين بعد رباعية الهلال:" كل الفريق روح واحدة وإلى الآن لم نتوّج بالدوري " 

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب الهلال عمر خربين على فوز فريقه على العدالة بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بينهما، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من دوري المحترفين.

وقال خربين خلال تصريحات تلفزيونية:" مباراة اليوم كانت مهمة حتى نتوج في الدوري وأهم ما في المباراة  هو الفوز ".

وأضاف خربين:" كل الفريق روح واحدة، ولم نبذل جهد كبير في مباراة اليوم واستطاعنا التسجيل في البداية وهذا الذي سهل المباراة ".

وتابع خربين:" إلى الآن لم نتوّج بالدوري "، متوقعا التتويج في الدوري بعد المباراتين القادمتين، كاشفا قصة " حجر، ورقة، مقص "، قائلا:" صالح الشهري ومحمد الشلهوب كانوا يقول لي تعالى نلعب شوف مين بده يشوط ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
نعم، اغتيل الملك فيصل غدرا - تقبله الله مع الشهداء - في مارس ١٩٧٥ م. اذا كان يوم وفاته الاربعاء ٢٦ مارس ١٩٧٥ م. هناك خطأ يوم ، بل ربما يومين في التاريخ الهجري. 1.... ٢٦ مارس يصادف ١٣ ربيع الاول وليس ١٤ من الشهرحسب تقويم القري. 2.... الشهر الذي قبله (صفر ١٣٩٥ ه.) كان عنده ٢٩ يوم حسب تقويم ام القري ، وبالتالي التوقيت الشرعي المعتمد برأية الهلال سيتأخّر يوما ليكمل العدّة ٣٠ يوما، مما يجعل اختلاف يوم آخر، ويكون وفاة الملك بتاريخ ١٢ ربيع الاول للعام ١٣٩٥ من هجرة الحبيب الي المدينة ، علي ساكنها الف صلاة وسلام . والشعوب الاسلامية قاطبة وخاصة السُّنّية من طنجا الي جاكارتا تعِي ان الملك فيصل استشهد بيوم ولادة الحبيب الصطفي عليه الصلاة والسلام ، وهذا ما يعزِّز ان وفاة الملك كان في ١٢ ربيع الاول وليس ١٤ . طبعا اخواننا الشيعة يرون ميلاد النبي كان في ١٨ ربع الاول . لهم مذهبهم ولنا مذهبنا. الكل حر في مذهبه، وطاخ.
. راعــي الـددســـن .
الله يرحمـها ويغـفر لهــا .
ابو محمد 😎 ✍️
جيده جداً ومصرقعه ..
. راعــي الـددســـن .
.اوكـــــــــــيه .👍.
. راعــي الـددســـن .
يخوي ابو محمد 😎 ✍️ ..اوكـــــــــــيه .👍.

أخر الأخبار

بالفيديو والصور.. حمدالله ينقذ النصر بهدف وحيد أمام الوحدة
بالفيديو والصور.. حمدالله ينقذ النصر بهدف وحيد أمام الوحدة
Time منذ دقيقتين Views 1022
منتقبة تتعرض للتحرش من قبل زملائها في أحد المطاعم الشهيرة 
منتقبة تتعرض للتحرش من قبل زملائها في أحد المطاعم الشهيرة 
Time منذ 8 دقائق Views 505
الهلال يكشف طبيعة الإصابة القوية التي تعرض لها إدواردو في مباراة العدالة
الهلال يكشف طبيعة الإصابة القوية التي تعرض لها إدواردو في مباراة العدالة
Time منذ 13 دقيقة Views 1421
أهم الروابط التي يحتاجها الطالب والمعلم مع بداية العام الدراسي
أهم الروابط التي يحتاجها الطالب والمعلم مع بداية العام الدراسي
Time منذ 39 دقيقة Views 1886
ضغوط العمل تتسبب في فقدان الذاكرة والشيخوخة
ضغوط العمل تتسبب في فقدان الذاكرة والشيخوخة
Time منذ 41 دقيقة Views 1238
رؤى الصبان وعلاج الكورونا
رؤى الصبان وعلاج الكورونا
Time منذ 43 دقيقة Views 375
الموظف طلع زعلان شوي وانتقم منهم
الموظف طلع زعلان شوي وانتقم منهم
Time منذ 44 دقيقة Views 418
إبطال مفعول لغم صخري جرفته سيول من الأراضي اليمنية إلى جازان
إبطال مفعول لغم صخري جرفته سيول من الأراضي اليمنية إلى جازان
Time منذ 54 دقيقة Views 1490
محمد العويس: الفيصلي احق بالفوز فنيا وبدنيا من الأهلي (فيديو)
محمد العويس: الفيصلي احق بالفوز فنيا وبدنيا من الأهلي (فيديو)
Time منذ ساعة Views 1650
ابناء يعتدون على كادر طبي بعد وفاة والدتهم في العراق
ابناء يعتدون على كادر طبي بعد وفاة والدتهم في العراق
Time منذ ساعة Views 467