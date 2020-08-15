أمريكا تضع شرطًا لتقديم دعم مالي إلى لبنان

واشنطن (صدى):
أوضح وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، أن لبنان سيتلقى الدعم المالي عندما ينفذ قادته إصلاحات وحثهم على الاستجابة لمطالب شعبهم المتعلقة بحسن الإدارة وإنهاء الفساد.
وقال هيل خلال تصريحات صحفية:" عندما نرى التزام المسؤولين اللبنانيين بالتغيير الحقيقي بالقول والفعل فستستجيب أمريكا وشركاؤها الدوليون لتلك الإصلاحات المنهجية بدعم مالي مستمر ".
وأكد أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الكونجرس للتعهد بثلاثين مليون دولار من التمويل الإضافي للسماح بتدفق الحبوب عبر مرفأ بيروت على أساس مؤقت وعاجل.