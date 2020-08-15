هروب جماعي لنزلاء سجن عن طريق فجوة بالحائط في لبنان

بيروت (صدى):
قام كافة نزلاء سجن فصيلة عرمون التابع لجهاز الأمن الداخلي اللبناني في بلدة عرمون في محافظة جبل لبنان فجر اليوم السبت بالهروب الجماعي بطريقة لا تصدق.
وذكرت وسائل إعلامية لبنانية، أن نزلاء السجن، البالغ عددهم 13 نزيلا، وهم من الجنسيات اللبنانية والفلسطينية والسورية، ثقبوا على مدار الأيام القليلة الماضية، فجوة غير مدعمة موجودة في الأساس في حائط إسمنتي في السجن، ما سهل عليهم حفرها، والهروب من خلالها.
وبدأت الأجهزة الأمنية في البحث عن السجناء الهاربين، حيث تشهد المنطقة انتشارا أمنيا مكثفا لتطويق تحركاتهم، وإلقاء القبض عليهم قبل فرارهم خارج بلدات المحافظة.