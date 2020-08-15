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الفيصلي يلاحق الأهلي بفوز مثير .. وضمك يفاجيء التعاون (فيديو وصور)

Time منذ 10 دقائق
Views 1269
الفيصلي يلاحق الأهلي بفوز مثير .. وضمك يفاجيء التعاون (فيديو وصور)

ماجد محمد (صدى):
نجح نادي الفيصلي في تحقيق نتيجة مثيرة على الأهلي بعد الفوز بهدفين مقابل لاشيء في الجولة الـ 25 من دوري المحترفين.

وأحرز هدف الفيصلي الأول اللاعب يوسف الجبيلي في الدقيقة 27 من ضربة جزاء، فيما عزز التقدم اللاعب خالد كعبي، وأهدر السومة ضربة جزاء للأهلي.

وبهذه النتيجة يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 43 نقطة، ويأتي الفيصلي في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

ونجح نادي ضمك في تحقيق نتيجة مفاجأة في مباراة التعاون حيث تقدم بهدفين مقابل لاشيء؛ ليصبح في المركز الـ 15 برصيد 24 نقطة متساويًا مع الحزم صاحب المركز الـ 14، فيما يحتل التعاون المركز العاشر برصيد 32 نقطة.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
عجزت افهم مالذي يدفع اي احد للقيام بهذه الحركات الغبية هل اموالكم لقيتوها في الشارع وهل ارواحكم رخيصة الى درجة ازهاقها في حوادث سخيفة اراهن لو طلب منكم ان تضحو بارواحكم خدمة للوطن لم يتقدم منكم احد ولوجدتم الف عذر لكي لا تفعلو
القرشي
حسبي الله عليهم ونعم الوكيل . هذولي مجرمين همهم الوحيد هو جمع الفلوس حتى لو كان على حساب حياة الناس ... الله ينتقم منهم .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
القرشي
ماني شايف غير خط واحد عليه ملصقات تباعد وقوارير فاضية مافيها اي مواد معقمة !!! صورة للشو الإعلامي فقط من اجل يقولون للمسؤولين شوفونا ترانا جاهزين اقول ترى ارواح عيال الناس ماهي رخيصة .

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