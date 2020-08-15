الفيصلي يلاحق الأهلي بفوز مثير .. وضمك يفاجيء التعاون (فيديو وصور)

ماجد محمد (صدى):
نجح نادي الفيصلي في تحقيق نتيجة مثيرة على الأهلي بعد الفوز بهدفين مقابل لاشيء في الجولة الـ 25 من دوري المحترفين.
وأحرز هدف الفيصلي الأول اللاعب يوسف الجبيلي في الدقيقة 27 من ضربة جزاء، فيما عزز التقدم اللاعب خالد كعبي، وأهدر السومة ضربة جزاء للأهلي.
وبهذه النتيجة يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 43 نقطة، ويأتي الفيصلي في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.
ونجح نادي ضمك في تحقيق نتيجة مفاجأة في مباراة التعاون حيث تقدم بهدفين مقابل لاشيء؛ ليصبح في المركز الـ 15 برصيد 24 نقطة متساويًا مع الحزم صاحب المركز الـ 14، فيما يحتل التعاون المركز العاشر برصيد 32 نقطة.