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وزير الإعلام اليمني يستنجد بالمملكة بعد إعدام طبيب على يد الحوثيين بطريقة وحشية

Time منذ 4 دقائق
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وزير الإعلام اليمني يستنجد بالمملكة بعد إعدام طبيب على يد الحوثيين بطريقة وحشية

فهمي محمد (صدى):
استنجد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بالمملكة بعد إعدام طبيب على يد الحوثيين بطريقة وحشية.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" ندين ونستنكر بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها عناصر ارهابية بإعدام الدكتور مظهر اليوسفي بطريقة وحشية بعد إجباره على الادلاء باعترافات تحت الضغط والتهديد، وهو الذي قدم خدماته لابناء مديرية الصومعة -محافظة البيضاء - طيلة عشر سنوات كطبيب أسنان في المركز الصحي للمديرية ".

وأضاف الإرياني:" توقيت ارتكاب هذه الجريمة البشعة في ظل العدوان البربري الذي تشنه مليشيا الحوثي المدعومة من ايران على محافظة البيضاء، يثير علامات الاستفهام حول محاولات المليشيا استخدام ورقة الارهاب لفرض مخططها الانقلابي وتبرير عدوانها على المحافظة والتنكيل بأبنائها الشرفاء ".

ولفت الإرياني:" تدير مليشيا الحوثي ظهرها لمعسكرات الجماعات الارهابية"داعش، والقاعدة"وتهاجم مواقع الجيش والمقاومة بهدف توسيع حجم الفراغ والانفلات الامني الذي تستفيد منه العناصر الارهابية للتسلل وتنفيذ مثل هذه الأعمال الاجرامية،في دليل واضح على التخادم والتنسيق الكامل بين هذه التنظيمات الارهابية ".

وتابع الإرياني:" الحكومة الشرعية التي خاضت مواجهات مفتوحة وتمكنت من دحر الارهاب في " حضرموت،شبوة، ابين " بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة، ملتزمة بمواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفة بكافة أشكالها ومسمياتها في إطار معركتها الوطنية لاستعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار ".

وكانت ميليشيا الحوثي في اليمن أعدمت طبيباً اتهمته بالتجسس في محافظة البيضاء جنوب شرق صنعاء، حيث قيدوا الطبيب وعلقوه على واجهة مبنى المركز الصحي في مديرية الصومعة وقتلوه خنقاً.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
عجزت افهم مالذي يدفع اي احد للقيام بهذه الحركات الغبية هل اموالكم لقيتوها في الشارع وهل ارواحكم رخيصة الى درجة ازهاقها في حوادث سخيفة اراهن لو طلب منكم ان تضحو بارواحكم خدمة للوطن لم يتقدم منكم احد ولوجدتم الف عذر لكي لا تفعلو
القرشي
حسبي الله عليهم ونعم الوكيل . هذولي مجرمين همهم الوحيد هو جمع الفلوس حتى لو كان على حساب حياة الناس ... الله ينتقم منهم .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
القرشي
ماني شايف غير خط واحد عليه ملصقات تباعد وقوارير فاضية مافيها اي مواد معقمة !!! صورة للشو الإعلامي فقط من اجل يقولون للمسؤولين شوفونا ترانا جاهزين اقول ترى ارواح عيال الناس ماهي رخيصة .

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