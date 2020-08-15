التعليم: استئناف الدراسة عن بُعد في أول 7 أسابيع للتعليم العام (فيديو)

الرياض (صدى):
أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، اليوم السبت، عن آلية بداية العام الدراسي الجديد للتعليم العام والجامعي في ظل أزمة كورونا.
وقال وزير التعليم في كلمة متلفزة: إنه سيتم استئناف التعليم العام عن بعد في أول 7 أسابيع من الدراسة مع تقييم الوضع.
وأضاف : الدراسة للجامعات والتدريب التقني سيكون عن بعد للمقرارات النظرية.
وتابع وزير التعليم : الدراسة للجامعات والتدريب التقني حضوريا للمقررات العملية
وأكد وزير التعليم على أنه سيتم تقييم آلية الدراسة بعد انقضاء الأسابيع الـ 7 الأولى لاتخاذ الإجراء المناسب.