بالفيديو والصور.. الهلال يُعمق جراح العدالة برباعية وينفرد بالصدارة

نواف السالم (صدى):
نجح نادي الهلال في مواصلة انتصاراته بالفوز على العدالة برباعية مقابل لاشيء ضمن الجولة الـ 25 من دوري المحترفين.
وأحرز أول أهداف المباراة للهلال اللاعب الفرنسي غوميز في الدقيقة الـ 30 من عمر المباراة، وعزز تقدم الأزرق بهدفه الثاني في الدقيقة 75 ، وأحرز سالم الدوسري الهدف الثالث في الدقيقة 79، فيما سجل السوري عمر خربين الهدف الرابع من ضربة جزاء في الوقت بدل ضائع.
وبهذا الفوز يتصدر الهلال ترتيب الدوري بـ 60 نقطة بفارق 12 نقطة عن الوصيف النصر، فيما يقبع العدالة في المركز الأخير برصيد 20 نقطة.