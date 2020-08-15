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بالفيديو والصور.. الهلال يُعمق جراح العدالة برباعية وينفرد بالصدارة

Time منذ 30 دقيقة
Views 1301
بالفيديو والصور.. الهلال يُعمق جراح العدالة برباعية وينفرد بالصدارة

نواف السالم (صدى):
نجح نادي الهلال في مواصلة انتصاراته بالفوز على العدالة برباعية مقابل لاشيء ضمن الجولة الـ 25 من دوري المحترفين.

وأحرز أول أهداف المباراة للهلال اللاعب الفرنسي غوميز في الدقيقة الـ 30 من عمر المباراة، وعزز تقدم الأزرق بهدفه الثاني في الدقيقة 75 ، وأحرز سالم الدوسري الهدف الثالث في الدقيقة 79، فيما سجل السوري عمر خربين الهدف الرابع من ضربة جزاء في الوقت بدل ضائع.

وبهذا الفوز يتصدر الهلال ترتيب الدوري بـ 60 نقطة بفارق 12 نقطة عن الوصيف النصر، فيما يقبع العدالة في المركز الأخير برصيد 20 نقطة.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
عجزت افهم مالذي يدفع اي احد للقيام بهذه الحركات الغبية هل اموالكم لقيتوها في الشارع وهل ارواحكم رخيصة الى درجة ازهاقها في حوادث سخيفة اراهن لو طلب منكم ان تضحو بارواحكم خدمة للوطن لم يتقدم منكم احد ولوجدتم الف عذر لكي لا تفعلو
القرشي
حسبي الله عليهم ونعم الوكيل . هذولي مجرمين همهم الوحيد هو جمع الفلوس حتى لو كان على حساب حياة الناس ... الله ينتقم منهم .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
القرشي
ماني شايف غير خط واحد عليه ملصقات تباعد وقوارير فاضية مافيها اي مواد معقمة !!! صورة للشو الإعلامي فقط من اجل يقولون للمسؤولين شوفونا ترانا جاهزين اقول ترى ارواح عيال الناس ماهي رخيصة .

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