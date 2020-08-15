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بالصور.. اكتشاف سجن سري جديد للإخوان في السودان

Time منذ 48 دقيقة
Views 1511
بالصور.. اكتشاف سجن سري جديد للإخوان في السودان

الخرطوم (صدى):
عثرت مباحث شرطة إزالة التمكين ومكافحة الفساد بالسودان، على سجن سري جديد للإخوان في السودان على شكل نفق ضخم أسفل وزارة المالية.

وامتد السجن السري من وزارة المالية السودانية حتى القصر الجمهوري من جهة اليمين ومنها وحتى الفندق الكبير من اليسار.

وتفصيلا، استدعيت الأدلة الجنائية بعد اكتشاف القبو الذي وجد به غرف على شكل زنازين وأشكال قبور وأزياء عسكرية، بالإضافة إلى وجود بطاقات هوية لمجند خدمة وطنية.

ووجدت في السجن السري رخصة قيادة سودانية تعود لرجل من الجنسية الألمانية ولا تزال فرق البحث تؤدي عملها، حيث تبين أن رخصة قيادة الألماني صادرة في منتصف العام 2018 ما يشير إلى أن القبو كان يستخدم حديثًا حتى نهاية عهد النظام البائد.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
عجزت افهم مالذي يدفع اي احد للقيام بهذه الحركات الغبية هل اموالكم لقيتوها في الشارع وهل ارواحكم رخيصة الى درجة ازهاقها في حوادث سخيفة اراهن لو طلب منكم ان تضحو بارواحكم خدمة للوطن لم يتقدم منكم احد ولوجدتم الف عذر لكي لا تفعلو
القرشي
حسبي الله عليهم ونعم الوكيل . هذولي مجرمين همهم الوحيد هو جمع الفلوس حتى لو كان على حساب حياة الناس ... الله ينتقم منهم .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
القرشي
ماني شايف غير خط واحد عليه ملصقات تباعد وقوارير فاضية مافيها اي مواد معقمة !!! صورة للشو الإعلامي فقط من اجل يقولون للمسؤولين شوفونا ترانا جاهزين اقول ترى ارواح عيال الناس ماهي رخيصة .

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