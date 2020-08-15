بالصور.. اكتشاف سجن سري جديد للإخوان في السودان

الخرطوم (صدى):
عثرت مباحث شرطة إزالة التمكين ومكافحة الفساد بالسودان، على سجن سري جديد للإخوان في السودان على شكل نفق ضخم أسفل وزارة المالية.
وامتد السجن السري من وزارة المالية السودانية حتى القصر الجمهوري من جهة اليمين ومنها وحتى الفندق الكبير من اليسار.
وتفصيلا، استدعيت الأدلة الجنائية بعد اكتشاف القبو الذي وجد به غرف على شكل زنازين وأشكال قبور وأزياء عسكرية، بالإضافة إلى وجود بطاقات هوية لمجند خدمة وطنية.
ووجدت في السجن السري رخصة قيادة سودانية تعود لرجل من الجنسية الألمانية ولا تزال فرق البحث تؤدي عملها، حيث تبين أن رخصة قيادة الألماني صادرة في منتصف العام 2018 ما يشير إلى أن القبو كان يستخدم حديثًا حتى نهاية عهد النظام البائد.