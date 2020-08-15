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الموافقة على تأسيس جمعية رعاية مبتوري الأطراف

Time منذ ساعة
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الموافقة على تأسيس جمعية رعاية مبتوري الأطراف

الرياض (صدى):
وافق معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على طلب تأسيس جمعية "رعاية مبتوري الأطراف" .

وتهدف الجمعية إلى مساعدة فاقدي الأطراف في الحصول على الأطراف الصناعية والبدائل السليكونية، وتأهيلهم للتكيف نفسياً واجتماعياً معها، وتدريبهم على استخدامها، بالإضافة إلى توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والتدريبية والتأهيلية لفاقدي الأطراف من الذكور والإناث، وتوفير مجموعة من البرامج الرعائية، وبرامج التوظيف والخدمات المساندة لهم، والمساهمة في تأهيلهم للاندماج في المجتمع، ومساعدتهم في توفير البدائل الاصطناعية لتعينهم على التكيف مع ظروفهم واستثمار مهاراتهم ومواهبهم وقدراتهم.

يذكر أن هذا القرار يأتي استكمالًا لدور الوزارة الفعال في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعماً لخططها التي تتضمن التوسع في إنشاء الجمعيات الأهلية، ودعم المشاريع التنموية، بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
عجزت افهم مالذي يدفع اي احد للقيام بهذه الحركات الغبية هل اموالكم لقيتوها في الشارع وهل ارواحكم رخيصة الى درجة ازهاقها في حوادث سخيفة اراهن لو طلب منكم ان تضحو بارواحكم خدمة للوطن لم يتقدم منكم احد ولوجدتم الف عذر لكي لا تفعلو
القرشي
حسبي الله عليهم ونعم الوكيل . هذولي مجرمين همهم الوحيد هو جمع الفلوس حتى لو كان على حساب حياة الناس ... الله ينتقم منهم .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
القرشي
ماني شايف غير خط واحد عليه ملصقات تباعد وقوارير فاضية مافيها اي مواد معقمة !!! صورة للشو الإعلامي فقط من اجل يقولون للمسؤولين شوفونا ترانا جاهزين اقول ترى ارواح عيال الناس ماهي رخيصة .

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