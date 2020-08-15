شركة الكفاح تعلن عن وظائف إدارية شاغرة في جدة والدمام

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ في جدة والدمام.
وأشارت الشركة، إلى أن الوظائف المتاحة على مسمى: منسق شؤون الموارد البشرية " جدة " بشرط حصوله على شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، مدير المخاطر " الدمام " بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، أو إدارة الأعمال، أو المالية).
وتضمنت الوظائف الشاغرة أيضا: مدير التدقيق الداخلي " الدمام " بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص المالية، أو أي مجال ذي الصلة، مدير التسويق والتأجير " الدمام " بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص التسويق.
وأبانت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أكتوبر 2020م.