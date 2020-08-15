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اعتراض صاروخ باليستي حوثي وتدمير طائرات مسيرة مفخخة في سماء نجران
منذ 14 دقيقة
1282
نجران (صدى):
اعترضت قوات الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي صاروخًا باليستيًا في سماء نجران منذ قليل.
وحتى الان لم تصدر الجهات الرسمية بيانًا تفصيليًا، وسنوافيكم بالتفاصيل
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أحدث التعليقات
فهد
الله يحسن الخاتمه
abdul
ليس كل من يسقط من وقوفه ميت ، وخاصة اثناء الصلاة. المطلوب من المصلين جنبه قطع صلاتهم واسعافه بدلا من الحكم عليه بوفاته وتركه دون اسعاف حتي اكمال الصلاة مع الامام.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياليت التصوير يكون بدون فلاتر
ببل
ودك تنكتم وتنقطنا بسكوتك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
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