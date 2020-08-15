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خطوات تمكنك من إنقاذ الشخص الغريق في حمام سباحة أو في البحر

Time منذ 42 دقيقة
Views 1432
خطوات تمكنك من إنقاذ الشخص الغريق في حمام سباحة أو في البحر

الرياض (صدى):
قدمت هيئة الهلال الأحمر عدة نصائح حتى يتمكن الفرد من إنقاذ أى شخص قد يتعرض للغرق في حمام السباحة أو في البحر.

ونبهت الهيئة بالإسعافات الأولية الواجب اتباعها في حال كان الغريق واعياً، وهي كالتالي :

1- عدم القفز في الماء لإنقاذ الغريق

2-مد يدك أو عصا إلى الغريق

3-تسرب اللعاب من الفم

4-اذا لم تتمكن من الوصول له، ارم للغريق حبلاً ثم اسحبه خارج الماء

أما اذا كان الغريق فاقداً للوعي فيجب اتباع الخطوات التالية:

1-لا تقفز في الماء لتنقذ الغريق اذا لم تكن مدرباً على الإنقاذ

2-طلب المساعدة بالاتصال على الدفاع المدني على رقم 998، أو باستدعاء مسؤول الإنقاذ

3-الاتصال على الرقم 997 ليتم إسعاف الغريق

وأكدت الهيئة أن اتباع هذه النصائح تساعد في إنقاذ الشخص دون تعريض من ينقذه للخطر.

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أحدث التعليقات

فهد
الله يحسن الخاتمه
abdul
ليس كل من يسقط من وقوفه ميت ، وخاصة اثناء الصلاة. المطلوب من المصلين جنبه قطع صلاتهم واسعافه بدلا من الحكم عليه بوفاته وتركه دون اسعاف حتي اكمال الصلاة مع الامام.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياليت التصوير يكون بدون فلاتر
ببل
ودك تنكتم وتنقطنا بسكوتك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

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