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ضبط مقيمين تورطا في ارتكاب جرائم نصب واحتيال بالقصيم

Time منذ ساعة
Views 1484
ضبط مقيمين تورطا في ارتكاب جرائم نصب واحتيال بالقصيم

بريدة (صدى):
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مقيمين اثنين من الجنسية السورية ( في العقد الثالث من العمر )، لتورطهما بارتكاب جرائم النصب والاحتيال، من خلال إيهام الآخرين بقدرتهما على تعديل قراءة عدادات الكهرباء وتخفيض قيمة استهلاكها ، مقابل حصولهما على مبالغ مالية ، حيث عثر بحوزتهما على مبلغ وقدره 17031 ريالا ، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة .

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أحدث التعليقات

فهد
الله يحسن الخاتمه
abdul
ليس كل من يسقط من وقوفه ميت ، وخاصة اثناء الصلاة. المطلوب من المصلين جنبه قطع صلاتهم واسعافه بدلا من الحكم عليه بوفاته وتركه دون اسعاف حتي اكمال الصلاة مع الامام.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياليت التصوير يكون بدون فلاتر
ببل
ودك تنكتم وتنقطنا بسكوتك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

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