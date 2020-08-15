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آبل تعالج مشكلات هواتفها بإطلاق تحديث جديد لـ iOS

Time منذ ساعة
Views 1454
آبل تعالج مشكلات هواتفها بإطلاق تحديث جديد لـ iOS

وكالات (صدى):
أطلقت شركة آبل تحديث جديد لأنظمة iOS المشغلة لأجهزتها الذكية، عالجت من خلاله العديد من المشكلات التي عانى منها مستخدمو هذه الأجهزة.

ويأتي الإصدار iOS 13.6.1 الجديد والذي يحمل رمز 17G6080 طور لحل بعض مشكلات هواتف آيفون، والتي كان أبرزها عدم قدرة الهواتف على حذف ملفات النظام غير الضرورية عند امتلاء ذاكرة الهاتف بشكل كبير، ما تسسبب ببطء عمل الهواتف أحيانا.

أما المشكلة الثانية التي عالجها التحديث الأخير فهي مشكلة كانت تؤدي لظهور لون أخضر على بعض شاشات هواتف "آيفون-11" و"آيفون-11 برو" عند استعمالها في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وعالجت آبل مع هذا التحديث أيضا مشكلات في هواتف آيفون كانت تتعلق بميزة "الإشعارات حول جهات الاتصال".

ويجب للحصول على التحديث الجديد التوجه إلى قائمة الإعدادات "Settings"، ومن ثم الضغط على خيار "عام" أو General، وبعدها Software Update.

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أحدث التعليقات

فهد
الله يحسن الخاتمه
abdul
ليس كل من يسقط من وقوفه ميت ، وخاصة اثناء الصلاة. المطلوب من المصلين جنبه قطع صلاتهم واسعافه بدلا من الحكم عليه بوفاته وتركه دون اسعاف حتي اكمال الصلاة مع الامام.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياليت التصوير يكون بدون فلاتر
ببل
ودك تنكتم وتنقطنا بسكوتك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

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