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تقنية «الإيكمو» ترفع نسب التعافي من الفشل التنفسي الناجم عن كورونا

Time منذ ساعة
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تقنية «الإيكمو» ترفع نسب التعافي من الفشل التنفسي الناجم عن كورونا

عادل الحربي (صدى):
نجح التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى في رفع نسب التعافي من الفشل التنفسي الحاد الناجم عن مرض كورونا المستجد وذلك باستخدام تقنية «الإيكمو» بنجاح على قرابة 32 مصاباً حتى الآن.

ويعمل جهاز(الإيكمو)، من خلال تركيب قسطرة دموية في الأوردة المركزية، سواء في اوعية العنق أو الفخذ، ومن ثم نقل الدم خارج الجسم للجهاز عبر أنابيب ومده بالأكسجين وتخليصه من ثاني أكسيد الكربون وإرجاعه للجسم، وبالتالي يعمل الجهاز كرئة خارجية تساعد على تروية الأعضاء حتى تتعافى الرئة وتستعيد وظائفها الأمر،وفقا لعكاظ.

وتتواجد هذه الخدمة في عدد من المستشفيات المرجعية وفي حال حاجة المريض في مستشفى طرفي لهذه الخدمة فيتم إرسال فريق متخصص يقوم بتقييم المريض وتركيب القساطر والبدء في تروية القلب والرئتين ثم التنسيق لنقل المريض لاستكمال العلاج في الوحدة المتخصصة في المستشفى المرجعي.

وكانت الدراسات الحديثة قد أشارت إلى الدور المتنامي لهذه التقنية في تحسين وظائف الرئتين في فئات محددة من المرضى المصابين بالتهابات رئوية شديدة ناجمة عن أمراض معدية أو غيرمعدية.

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أحدث التعليقات

فهد
الله يحسن الخاتمه
abdul
ليس كل من يسقط من وقوفه ميت ، وخاصة اثناء الصلاة. المطلوب من المصلين جنبه قطع صلاتهم واسعافه بدلا من الحكم عليه بوفاته وتركه دون اسعاف حتي اكمال الصلاة مع الامام.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياليت التصوير يكون بدون فلاتر
ببل
ودك تنكتم وتنقطنا بسكوتك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

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