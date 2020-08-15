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أسرة الممرض المغدور المطيري تروي تفاصيل آخر اللحظات في حياته

Time منذ 50 دقيقة
Views 1794
أسرة الممرض المغدور المطيري تروي تفاصيل آخر اللحظات في حياته

الرياض (صدى):
روت أسرة الممرض المغدور عبدالكريم المطيري تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته قبل مقتله على يد مريضه النفسي.

وأكدت الأسرة أنه كان براً بوالديه، وأنه قدم قبل يوم الحادث هدية لوالدته عبارة عن مطبخ بكامل تجهيزاته.

وأضافت أنه قضي الوقت مع أسرته في المزرعة الخاصة بهم، وبرغم مطالبتهم له بالبقاء إلا أنه تركهم للعودة إلى عمله.

وذكر عايد الميموني، ابن عم المغدورعبدالكريم، أن يوم الحادث خرج المجني عليه في الساعة العاشرة صباحا لكي يعطي حقنة للمريض الذى قتله فيما بعد.

وأضاف، في تصريحات لـ"العربية"، أن المتهم أبلغ المستشفى التى يعمل بها "المطيري" بأنه لا يريد أى طاقم طبي يأتي إليه، وأنه لا يريد أخذ الحقنة إلا أن المستشفى أرسل المطيري، مشيراً إلى أن المتهم انتظر "الممرض" في الخارج لمدة ساعتين، وعندما وصل هاجمه وسدد له عدة طعنات أودت بحياته.

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أحدث التعليقات

جاسم
اللهم لك الحمد
QLQ
... الشاورما دخنت والحجيه ع الجوال
QLQ
... لهدرجة ناشب العقار بحلوقكم
محمد عبدالله
هذا المتخلف عقليا المسمى عالم مكانه الطبيعي مصحة عقلية يتعالج فيها وعلى حسابه الشخصي لانه يبث الرعب في اصحاب العقول البسيطة سؤال بسيط ما مصدر معلوماته كيف توصل لهذه المعلومات يبدو ان هذا العالم مجنون واهل العقول براحة
عزيز مونس
وينك يا محمد عبده الله يارب ان ترزق هذا الشخص .

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