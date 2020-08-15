بالفيديو.. مراحل زراعة الأرز الحساوي وموعد حصاده

الأحساء (صدى):
تحدث أحد فلاحي الأحساء عن تفاصيل زراعة الأرز الحساوي الذي بات مهددا بالإنقراض بسبب المياه الجوفية.
وقال الفلاح خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" زراعة الأرز الحساوي تمر بمراحل كثيرة وشاقة، وما زلنا مهتمين بزراعته حتى وقتنا الحاضر ".
وأضاف الفلاح:" زراعة الأرز الحساوي تبدأ في شهر وحصاده يكون بعد ٦ شهور من زراعته "، موضحا:" الأحساء تميزت منذ سنوات بزراعة الأرز الحساوي حتى أصبح مطلبا لأهالي الأحساء وزوارها ".
ولفت الفلاح:" المياه الجوفية تهدد الأرز الحساوي بالإنقراض ومازال يعتبر أغلى أنواع الأرز في العالم والذي بلغ سعره ٤٠ ريال تقريبا ".