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بالفيديو.. مراحل زراعة الأرز الحساوي وموعد حصاده

Time منذ 34 دقيقة
Views 1443
بالفيديو.. مراحل زراعة الأرز الحساوي وموعد حصاده

الأحساء (صدى):
تحدث أحد فلاحي الأحساء عن تفاصيل زراعة الأرز الحساوي الذي بات مهددا بالإنقراض بسبب المياه الجوفية.

وقال الفلاح خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" زراعة الأرز الحساوي تمر بمراحل كثيرة وشاقة، وما زلنا مهتمين بزراعته حتى وقتنا الحاضر ".

وأضاف الفلاح:" زراعة الأرز الحساوي تبدأ في شهر وحصاده يكون بعد ٦ شهور من زراعته "، موضحا:" الأحساء  تميزت منذ سنوات بزراعة الأرز الحساوي حتى أصبح مطلبا لأهالي الأحساء وزوارها ".

ولفت الفلاح:" المياه الجوفية تهدد الأرز الحساوي بالإنقراض ومازال يعتبر أغلى أنواع الأرز في العالم والذي بلغ سعره ٤٠ ريال تقريبا ".

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أحدث التعليقات

جاسم
اللهم لك الحمد
QLQ
... الشاورما دخنت والحجيه ع الجوال
QLQ
... لهدرجة ناشب العقار بحلوقكم
محمد عبدالله
هذا المتخلف عقليا المسمى عالم مكانه الطبيعي مصحة عقلية يتعالج فيها وعلى حسابه الشخصي لانه يبث الرعب في اصحاب العقول البسيطة سؤال بسيط ما مصدر معلوماته كيف توصل لهذه المعلومات يبدو ان هذا العالم مجنون واهل العقول براحة
عزيز مونس
وينك يا محمد عبده الله يارب ان ترزق هذا الشخص .

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