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القبض على عدد من الأشخاص سرقوا قواطع نحاسية وكابلات كهربائية بالرياض

Time منذ 26 دقيقة
Views 1286
القبض على عدد من الأشخاص سرقوا قواطع نحاسية وكابلات كهربائية بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم السبت ، من القبض على عدد من الأشخاص سرقوا قواطع نحاسية وكابلات كهربائية بالمنطقة .

ومن جانبه، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت - بفضل الله - عن تمكن شعبة دوريات الشرطة من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يترجل من مركبة أمام موقعٍ تحت الإنشاء بأحد أحياء مدينة الرياض واستولى على قواطع نحاسية وكابلات كهربائية باستخدام أداةٍ للقص ثم لاذ بالفرار من الموقع.

وتم القبض عليه ومرافقَيه، وهم (ثلاثة مواطنين في العقد الرابع من العمر)، كما تم كشف أحد الأحواش لتخزين المسروقات بعد بيعها بحي الفيصلية جنوب الرياض يديره وافِدانْ من الجنسية البنجلاديشية من المخالفين لنظام الإقامة والعمل، وقبض عليهما، وعثر بحوزتهما على كمياتٍ من القواطع النحاسية والمواد الكهربائية مجهولة المصدر، وجرى إيقاف المتهمين جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

جاسم
اللهم لك الحمد
QLQ
... الشاورما دخنت والحجيه ع الجوال
QLQ
... لهدرجة ناشب العقار بحلوقكم
محمد عبدالله
هذا المتخلف عقليا المسمى عالم مكانه الطبيعي مصحة عقلية يتعالج فيها وعلى حسابه الشخصي لانه يبث الرعب في اصحاب العقول البسيطة سؤال بسيط ما مصدر معلوماته كيف توصل لهذه المعلومات يبدو ان هذا العالم مجنون واهل العقول براحة
عزيز مونس
وينك يا محمد عبده الله يارب ان ترزق هذا الشخص .

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