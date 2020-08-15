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«الزكاة والدخل» تتيح خدمة معرفة مدى استحقاق عقارك للضريبة

Time منذ 14 دقيقة
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«الزكاة والدخل» تتيح خدمة معرفة مدى استحقاق عقارك للضريبة

الرياض (صدى):
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم السبت، أنه يمكن للأفراد معرفة مدى استحقاق عقاراتهم لضريبة القيمة المضافة بطريقة سهلة.

وأوضحت هيئة الزكاة والدخل، أن ذلك يتم من خلال خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــــا .

وتعد ضريبـة القيمـة المضافـة هـي ضريبـة غيـر مباشـرة تفرض علـى توريدات السـلع و الخدمـات الخاضعـة للضريبة، وتعد التوريـدات العقارية بمثابة توريــدات لســلع خاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية، وفيمــا يتعلــق بالعقــار تفــرض الضريبــة علــى التوريــدات التــي يقــوم بهــا المــوردون العقاريون (البائعون) الخاضعون للضريبة سـواء كانوا أفراد أو شركات أو مؤسســات.

وبالنســبة للأفــراد، يتــم التحقــق مــن مــدى خضــوع المعاملـة والبائـع للضريبـة قبـل إتمـام عمليـة اإلفـراغ العقـاري لـدى وزارة العـدل، وذلـك عبر التسـجيل في خدمـة "ضريبة القيمة المضافة لعقـارات الأفـراد" المتاحـة علـى موقـع الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل؛ لمعرفـة مـدى خضـوع العقـار الـذي تريـد بيعـه للضريبـة، مـع إمكانيـة إصـدار فاتـورة سـداد بمبلـغ الضريبـة المسـتحق لتسـهيل قيـام البائـع بالوفــاء بالتزاماتــه الضريبيــة التــي ستنشــأ نتيجــة لبيــع ذلــك العقــار.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق

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