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فتاة داعشية تكشف دور تركيا في تهريب الإرهابيين إلى التنظيم

Time منذ 44 دقيقة
Views 1399
فتاة داعشية تكشف دور تركيا في تهريب الإرهابيين إلى التنظيم

وكالات (صدى):
كشفت فتاة داعشية، تدعى سامية حسين، الدور التركي في دعم تنظيم داعش بالإرهابيين.

وأكدت الفتاة، وفقا لصحيفة «ذي صن» البريطانية، أن أغلب الإرهابيين كانوا يدخلون إلى سوريا عبر تركيا دون توقيفهم من قبل حرس الحدود.

وأضافت البالغة من العمر 25 عاما أنها انتقلت من بريطانيا إلى كينيا منذ 2015 بهدف استكمال دراستها إلا أن مربية استدرجتها إلى سوريا بحجة مساعدة الأطفال المسلمين المحاصرين في الصراع.

وأشارت إلى أنها أصيبت بحروج في غارة جوية ،وعادت عبر مطار هيثرو بجواز سفرها البريطاني، ووضعت عليها قائمة مراقبة أمنية.

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بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق

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