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أمريكا تتحدى تحذير "اللعب بالنار" وتورد صفقة مقاتلات إف 16 لدولة آسيوية

Time منذ 54 دقيقة
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أمريكا تتحدى تحذير "اللعب بالنار" وتورد صفقة مقاتلات إف 16 لدولة آسيوية

وكالات (صدى):
كشف مصادر إعلامية اليوم السبت عن صفقة مقاتلات أمريكية من نوع إف 16 تم ابرامها مع تايوان .

وأكدت ان الولايات المتحدة لم تعلن صراحةً عن الدولة لتي اشترت منها المقاتلات بقيمة 62 مليار دولار ، ولكن ذكرت مصادر مطلعة على الملف بأنها تايوان.

وبعد هذه الصفقة سيزيد عدد المقاتلات الأمريكية في تايوان لى 90 مقاتلة بجانب الأسطول الذي اشترته من امريكا عام 1992 م.

وكانت الصين قد وجهت تحذير شديد اللهجة لأمريكا عقب زيارة وزير الصحة الأمريكي لتايوان قبل أيام وأكدت انها "تلعب بالنار " في قضية تايوان .

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بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق

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