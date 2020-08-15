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صحفي يكشف رد فعل “مبارك” بعد علمه باتجاه إثيوبيا لبناء سد على نهر النيل

Time منذ ساعة
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صحفي يكشف رد فعل “مبارك” بعد علمه باتجاه إثيوبيا لبناء سد على نهر النيل

القاهرة (صدى):
روى الصحفي أنور العنسي واقعة كشفت عن موقف الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك من بناء إثيوبيا لسد النهضة على نهر النيل.

وذكر الصحفي لموقع “بي بي سي” أنه أجرى حديث مع رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق ميليس زيناوي الذى أبدى رغبة بلاده في بناء سد على نهر النيل.

وأضاف أن مبارك عندما علما بتصريحات زيناوي قام بدعوته لعقد اجتماع معه في شرم الشيخ، مضيفا أن الاجتماع شهد محادثات طويلة بين الجانبين.

وأضاف أن الرئيس المصري سأله عن كيفية وصوله لرئيس الوزراء الإثيوبي، مضيفا أنه أجاب “نحن لا نحاول أن نفهم إخوتنا في أفريقيا، يجب أن نعيد تقييم علاقتنا بهذه القارة”، مؤكداً أن مبارك لم يبدي إعجابه بما قاله وسار بعيداً عنه.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق

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