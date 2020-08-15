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رجال ألمع في عسير تجذب السياح والمتنزهين
منذ 6 دقائق
259
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أحدث التعليقات
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
أخي عبدالله الناصر🙏 بصراحة ما لقيت شي قيم ومفيد يا عزيزي!! أرد على تعليقك🤔 فأنا أتكلم عن حالة وموضوع مهم للشارع الرياضي أجمع؟! وقولك إستثنائي دخول نور فأنا أقلك التعليمات والقرارات الصادرة من الإتحاد السعودي معتمدة من الحكومة يا إستثنائي باشا🤚ونور مشجع ولا يمت للنادي من ناحية القيادة أو المسؤلية أو الإشراف بأي صله! نور أنتهى واعتزل وحاله حال المشجع المحب لناديه وهو ليس فوق القانون ولا غيره فمداخلتي بإسم الشارع الرياضي أجمع ببو دفع رباعي وسداسي ودوري مسلوب إستثنائي 😂 على قولتك يا تلفزيون يااا فاهمني. ✍ نبغى رد رسمي ومحاسبة نور وإلي سمح له بالدخول أيآ كان..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
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