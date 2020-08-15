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المحاكم العمالية تصدر 3825 حكمًا.. 42% منها قضايا أجور

Time منذ 22 دقيقة
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المحاكم العمالية تصدر 3825 حكمًا.. 42% منها قضايا أجور

الرياض (صدى):
كشفت وزارة العدل عن إصدار المحاكم والدوائر العمالية 3825 حكمًا خلال شهر ذي القعدة الماضي.

وأوضحت وزارة العدل أن الأحكام الصادرة في قضايا الأجور شكلت 42% من إجمالي الأحكام، فيما تراوح المعدل اليومي لعدد الأحكام الصادرة بين 122 و243 حكمًا في اليوم، بمتوسط 174 حكمًا يوميًا.

وتصدرت محاكم مكة المكرمة القائمة بـ 1126 حكمًا، تليها الرياض بـ 969 حكمًا، ثم الشرقية بـ 953 حكمًا، ثم المدينة المنورة بـ 335 حكمًا، ثم عسير بـ 131 حكمًا.

وجاءت محاكم منطقة القصيم في المرتبة السادسة بـ 93 حكمًا، تليها الجوف بـ 66 حكمًا، ثم نجران بـ 45 حكماً، ثم الباحة بـ 25 حكمًا، ثم حائل بـ 23 حكمًا، ثم الحدود الشمالية وجازان بـ 22 حكمًا لكل منهما، ثم تبوك بـ 15 حكمًا، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.

وتختص المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، وكذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

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أحدث التعليقات

ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
أخي عبدالله الناصر🙏 بصراحة ما لقيت شي قيم ومفيد يا عزيزي!! أرد على تعليقك🤔 فأنا أتكلم عن حالة وموضوع مهم للشارع الرياضي أجمع؟! وقولك إستثنائي دخول نور فأنا أقلك التعليمات والقرارات الصادرة من الإتحاد السعودي معتمدة من الحكومة يا إستثنائي باشا🤚ونور مشجع ولا يمت للنادي من ناحية القيادة أو المسؤلية أو الإشراف بأي صله! نور أنتهى واعتزل وحاله حال المشجع المحب لناديه وهو ليس فوق القانون ولا غيره فمداخلتي بإسم الشارع الرياضي أجمع ببو دفع رباعي وسداسي ودوري مسلوب إستثنائي 😂 على قولتك يا تلفزيون يااا فاهمني. ✍ نبغى رد رسمي ومحاسبة نور وإلي سمح له بالدخول أيآ كان..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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