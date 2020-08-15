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موعد انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

Time منذ 17 دقيقة
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موعد انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

الرياض (صدى):
وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الصقور السعودي -حفظه الله - بأن يقام مهرجان الملك عبد العزيز للصقور في نسخته الثالثة ابتداء من يوم السبت 13 ربيع الثاني الموافق 28 نوفمبر ۲۰۲۰م .

وكشف نادي الصقور، في بيان صحافية، اليوم السبت، أن المهرجان الذي يعد فعالية وطنية لتعزيز الوعي والتثقيف بالموروث الثقافي لدى شرائح المجتمع المختلفة يقام حرصًا من ولي للعهد على عدم انقطاع ممارسة ملاك وهواة الصقور لهوايتهم التراثية خاصة أن هناك فوائد تطويرية تعود عليهم بشكل إيجابي من خلال الاستمرار في مسابقتي الملواح والمزاين.

وأكد النادي أن المهرجان يقام في إطار حرص القيادة الرشيدة، وسعيها الدائم للحفاظ على موروث الآباء والأجداد، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الثقافية والحضارية وتثقيف الأبناء بتاريخ هذه الهواية العريقة وما يرتبط بها من القيم والعادات الأصيلة.

وأكد على أن المهرجان سيقام مع تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية" الواردة في "البروتوكولات الوقائية" الصادرة عن الجهات المختصة الضمان سلامة جميع المشاركين، مشددًا على أن ذلك أولوية قصوى بالنسبة للمسؤولين في نادي الصقور السعودي، كما أشار بيان النادي إلى أنه سيتم الإعلان عن آلية التسجيل في المهرجان وجدول المسابقات وتفاصيل الجوائز في وقت لاحق.

ويعتبر مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، ويقام سنويا في ملهم شمال الرياض من أكبر سباقات الصقور على مستوى العالم، بشهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ويشارك فيه نخبة ملاك الصقور على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، ويستهدف جميع فئات الصقور المشاركة في مسابقتي الملواح والمزاين.

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أحدث التعليقات

ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
أخي عبدالله الناصر🙏 بصراحة ما لقيت شي قيم ومفيد يا عزيزي!! أرد على تعليقك🤔 فأنا أتكلم عن حالة وموضوع مهم للشارع الرياضي أجمع؟! وقولك إستثنائي دخول نور فأنا أقلك التعليمات والقرارات الصادرة من الإتحاد السعودي معتمدة من الحكومة يا إستثنائي باشا🤚ونور مشجع ولا يمت للنادي من ناحية القيادة أو المسؤلية أو الإشراف بأي صله! نور أنتهى واعتزل وحاله حال المشجع المحب لناديه وهو ليس فوق القانون ولا غيره فمداخلتي بإسم الشارع الرياضي أجمع ببو دفع رباعي وسداسي ودوري مسلوب إستثنائي 😂 على قولتك يا تلفزيون يااا فاهمني. ✍ نبغى رد رسمي ومحاسبة نور وإلي سمح له بالدخول أيآ كان..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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