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"السعودية للكهرباء": تدريب 1000 ممثلٍ للمدارس خلال عامين على أساسيات مكافحة الحرائق

Time منذ 27 دقيقة
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"السعودية للكهرباء": تدريب 1000 ممثلٍ للمدارس خلال عامين على أساسيات مكافحة الحرائق

الرياض (صدى):
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تدريب ما يقارب 1000 من ممثلي السلامة في مدارس للبنين والبنات، خلال العامين الماضيين، ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية.

وأوضحت الشركة، أن برنامج "السلامة في المدارس"، من أهم البرامج المستمرة، التي تركز عليها، خاصة أنه يشمل تقديم الدورات والزيارات والحملات، لرفع درجة الوعي لدى جميع شرائح المجتمع، من خلال تقديم مادة علمية مبسطة لغير المتخصصين بالسلامة، يشرحها مدربون مختصون بالسلامة، وتركز الدورات على عدة محاور أبرزها: مفهوم السلامة،وأساسيات مكافحة الحرائق، وخطة الإخلاء، كما تتضمن، أساسيات السلامة والصحة المهنية، ونظام إدارة السلامة، والمخاطر وكيفية تحديدها.

وتهدف الدورات التي تقدمها "السعودية للكهرباء"، إلى التوعية بأهمية السلامة وإدارة المخاطر، إضافة إلى الاستفادة من ممثلي السلامة لبناء جيل واعٍ من الطلاب والطالبات، يعي أهمية السلامة الكهربائية في المدارس، والمخاطر المترتبة عليها فيحال عدم الالتزام.

وكانت "السعودية للكهرباء"، أطلقت خلال العامين الماضيين، برنامجها "السلامة في المدارس"، للتدريب في مدارس البنين والبنات، على ثلاث مراحل، صار فيها استهداف ممثلي السلامة في وزارة التعليم بجميع المدارس، في مختلف المدن السعودية.

الجدير بالذكر أن هذه البرامج التدريبية، تأتي انطلاقا من الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم والشركة، لنشر وتعزيز ثقافة السلامة، التي تشمل ورشاً لمختصي السلامة من وزارة التعليم، وإطلاق برنامج سفير السلامة في المدارس من الطلاب،وتنفيذ زيارات لعدد من المدارس، وتقديم فعاليات توعوية، إضافة إلى مسابقة في مجال السلامة تستهدف مختلف المراحل.

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أحدث التعليقات

ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
أخي عبدالله الناصر🙏 بصراحة ما لقيت شي قيم ومفيد يا عزيزي!! أرد على تعليقك🤔 فأنا أتكلم عن حالة وموضوع مهم للشارع الرياضي أجمع؟! وقولك إستثنائي دخول نور فأنا أقلك التعليمات والقرارات الصادرة من الإتحاد السعودي معتمدة من الحكومة يا إستثنائي باشا🤚ونور مشجع ولا يمت للنادي من ناحية القيادة أو المسؤلية أو الإشراف بأي صله! نور أنتهى واعتزل وحاله حال المشجع المحب لناديه وهو ليس فوق القانون ولا غيره فمداخلتي بإسم الشارع الرياضي أجمع ببو دفع رباعي وسداسي ودوري مسلوب إستثنائي 😂 على قولتك يا تلفزيون يااا فاهمني. ✍ نبغى رد رسمي ومحاسبة نور وإلي سمح له بالدخول أيآ كان..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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