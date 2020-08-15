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فهد الخضيري: البذور المستنبتة والبراعم هي الأفضل صحيًا

Time منذ 30 دقيقة
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فهد الخضيري: البذور المستنبتة والبراعم هي الأفضل صحيًا

الرياض (صدى):
أكد الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، اليوم السبت، أن البذور المستنبتة والبراعم تعد الأفضل صحيًا والأكثر فائدة.

وقال الدكتور فهد الخضيري، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏تعتبر البذور المستنبتة والبراعم هى افضل صحياً وأكثر فائدة واعلى تركيزاً في فيتاميناتها وانزيماتها وأقوى أثراً".

وأضاف "الخضيري"، أن ذلك: " لأنه تبدأ بإطلاق انزيمات خاصة استعداداً للنمو، لذا فأحرص على ذلك ولا تسمع للإشاعات التي يطلقها مجاهيل (انقع البذور بالماء يوم أو يومين ثم تناولها، لتعطي قيمة غذائية مضاعفة) " .

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أحدث التعليقات

abdul
نفس القصة، تكرارا ومرارا، وتكديس الشباب في السجون.
مطر الاسود
هي مجازفة غير محسوبة العواقب , ومع ذلك احيانا تبني الابل علاقة ودية مع الاطفال لدرجة يصعب تصديقها فهناك مقاطع على اليوتيوب تظهر مدى رقتها وحنانها حيث قامت الناقة بانزال راسها الى الارض وصعد طفل على راسها وزحف باتجاه عنقها ثم قامت يرفع راسها لمساعدة الطفل للصعود على ظهرها وكانه امر طبيعي
نجاة محمد
تدري كنت متأكدة انه مزوز و ربنا ينصرك يا هيفاء
عادل عبدالحي حمزة
وقال الدكتور فهد الخضيري، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏تعتبر البذور المستنبتة والبراعم من افضل صحياً وأكثر فائدة واعلى تركيزاً في فيتاميناتها وانزيماتها وأقوى أثراً". والبراعم هي أفضل صحيا حذف كلمة من
حربوش
يا القرني دايم تذكر لنا قصتك مع اليمنيه بالله فكنا منها وعيش حياتك خلص جزمه وماجات ع مقاسك والله يعوضك خير

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