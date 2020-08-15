بالفيديو.. مستهتر يقوم بالدوران فجأة من أقصى اليمين ويتسبب في حادث تصادم مروع

الرياض (صدى):
كشف فيديو متداول عن حادثة غريبة نتيجة خطأ فادح لقائد مركبة على أحد الطرق السريعة بالمملكة .
وأظهر الفيديو قائد المركبة وهو يسير أقصى يمين الطريق قبل مسافة كبيرة من الدوران المفترض على يساره .
وفجأة ، قام الرجل بالإنحراف يساراً قبل الدوران بمسافة بسيطة دون أن تنبيه او إشارات او مراعاة للمسافات بين السيارات ليصطدم بسيارة اخرى .
والمثير للدهشة هو علامة التعجب التي ظهرت على قائد المركبة لحظة الإصطدام وكأنه أمر غير متوقع !
وأثار الفيديو غضب المتابعين وسط مطالبات بتطبيق أشد العقوبات على هؤلاء المستهترين .