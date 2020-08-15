محمد صلاح يتلقى صدمة قوية

وكالات (صدى):
أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا العام، الأمر الذي تسبب في صدمة قوية للاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول.
وشملت القائمة: " ألكسندر أرنولد، ساديو ماني، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، كيفين دي بروين، رحيم سترلينج (مانشستر سيتي)، جيمي فاردي (ليستر سيتي)" .
وخرج صلاح، هداف ليفربول هذا الموسم بـ19 هدفا بالبريميرليغ، من قائمة الترشيحات لأول مرة منذ قدومه للأنفيلد، قبل 3 سنوات؛ فيما كان الفريق قد توج هذا الموسم، بلقب الدوري الإنجليزي، لأول مرة منذ 30 عاما.