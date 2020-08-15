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محمد صلاح يتلقى صدمة قوية

Time منذ ساعة
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محمد صلاح يتلقى صدمة قوية

وكالات (صدى):
أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا العام، الأمر الذي تسبب في صدمة قوية للاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وشملت القائمة: " ألكسندر أرنولد، ساديو ماني، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، كيفين دي بروين، رحيم سترلينج (مانشستر سيتي)، جيمي فاردي (ليستر سيتي)" .

وخرج صلاح، هداف ليفربول هذا الموسم بـ19 هدفا بالبريميرليغ، من قائمة الترشيحات لأول مرة منذ قدومه للأنفيلد، قبل 3 سنوات؛ فيما كان الفريق قد توج هذا الموسم، بلقب الدوري الإنجليزي، لأول مرة منذ 30 عاما.

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
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نجاة محمد
تدري كنت متأكدة انه مزوز و ربنا ينصرك يا هيفاء
عادل عبدالحي حمزة
وقال الدكتور فهد الخضيري، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏تعتبر البذور المستنبتة والبراعم من افضل صحياً وأكثر فائدة واعلى تركيزاً في فيتاميناتها وانزيماتها وأقوى أثراً". والبراعم هي أفضل صحيا حذف كلمة من
حربوش
يا القرني دايم تذكر لنا قصتك مع اليمنيه بالله فكنا منها وعيش حياتك خلص جزمه وماجات ع مقاسك والله يعوضك خير
الجنتل -2011
سعبل يامسعبل

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