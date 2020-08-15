بالفيديو والصور.. مظاهرات حاشدة بتعز اليمنية لتأييد المملكة ضد أطماع إيران

فهمي محمد (صدى):
انطلقت في شوارع محافظة تعز اليمنية مظاهرات حاشدة لدعم موقف المملكة مع اليمن في التصدي للمشروع الإيراني وأدواته الحوثية .
وخرج مئات اليمنيين يهتفون بوحدة المملكة واليمن ضد الحوثي وإيران مؤكدين أن اليمن أبداً لن تكون مطمع فارسي او قاعدة تضر بمصالح اليمن والسعودية ، وفقاً لـ " الإخبارية " .
كما اكدوا وقوفهم بجانب الشرعية ودعم الرئيس اليمني عبد ربه هادي على طريق اليمن الإتحادي الجديد.
ومن المعروف أن تعز سباقة في مواقف المقاومة ورفض الإنقلاب الحوثي والإصرار على الإستقلال وبناء الدولة جنباً بجنب مع المملكة .